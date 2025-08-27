Stoxx cierra al alza, con atención puesta en los resultados de Nvidia

Por Medha Singh, Sukriti Gupta y Purvi Agarwal

27 ago (Reuters) - El índice paneuropeo STOXX 600 se recuperó levemente el miércoles de la caída de la víspera, mientras los inversores siguen atentos a los riesgos políticos en Francia y esperan los resultados de Nvidia, líder en chips de inteligencia artificial.

El STOXX 600 avanzó un 0,1%, un día después de registrar su mayor caída en casi un mes. Sin embargo, la mayoría de las bolsas regionales cerraron en rojo.

El CAC 40 francés se recuperó un 0,4% desde el mínimo de tres semanas alcanzado en la sesión anterior, debido a la preocupación por la posible caída del gobierno del primer ministro François Bayrou el mes que viene.

Los tres principales partidos de la oposición dijeron el lunes que no respaldarán a Bayrou en una cuestión de confianza anunciada para el 8 de septiembre por sus planes de recortes presupuestarios radicales.

Los inversores están a la espera de los resultados de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, para obtener nuevas pistas sobre el comercio de la IA, después de que el fulgurante repunte de las acciones tecnológicas sufriera un bache en agosto.

"Los inversores quieren evaluar hasta qué punto los aranceles y la incertidumbre de los últimos meses han afectado a la confianza empresarial (...) pero las perspectivas macroeconómicas para Europa parecen bastante sólidas", afirmó Nicholas Brooks, de ICG.

Los principales bancos lideraron las pérdidas sectoriales, con un descenso del 1,3%. Las acciones de los alemanes Deutsche Bank y Commerzbank cayeron un 3,4% y un 4,9%, respectivamente, tras una rebaja de calificación de Goldman Sachs.

Por contra, el sector de bienes personales y para el hogar ganó un 1,5%. Los valores de lujo lideraron el alza y el índice general tocó un máximo de casi un mes.

