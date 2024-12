Stoxx cierra al alza y acciones francesas tienen buen desempeño por expectativas de nuevo presupuesto

Por Joao Manuel Vicente Mauricio y Johann M Cherian

6 dic (Reuters) - Las acciones europeas subieron el viernes y las francesas registraron su mayor avance diario en tres semanas, ya que los inversores tuvieron en cuenta la posible aprobación de un presupuesto pese a la incertidumbre política actual, al tiempo que influyó un informe de empleo estadounidense optimista.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,1%, registrando su séptimo día consecutivo de avances y su mayor rendimiento semanal en diez años.

* Los activos franceses experimentaron un repunte de alivio después de que el presidente Emmanuel Macron dijo que nombrará a un nuevo primer ministro en los próximos días, cuya principal prioridad será conseguir que el Parlamento apruebe un presupuesto para 2025.

* El índice referencial del país, el CAC 40, mejoró un 1,3%, registrando un nuevo máximo de tres semanas y su mayor alza semanal en diez años, reduciendo su caída anual al 1,5% desde más del 3% a principios de semana. El rendimiento de los bonos franceses también declinó.

* No obstante, Andrew Kenningham, de Capital Economics, se mostró cauto: "El punto clave en la política francesa es que no hay perspectivas realistas de que se forme un gobierno estable con un mandato para abordar los problemas fiscales de Francia. Y hay riesgo de que el estancamiento se prolongue y las próximas elecciones legislativas (...) no resuelvan el problema".

* Los valores europeos del lujo ganaron un 3% y tocaron máximos de dos meses, con la italiana Moncler entre las más alcistas, con un 5%, después de que Goldman Sachs elevó sus acciones a "comprar".

* El DAX alemán sumó un 0,1%, marcando un máximo histórico y registrando su mayor avance semanal en más de dos meses, pese a la incertidumbre política reinante.

* Al otro lado del Atlántico, los datos reflejaron la fortaleza del mercado laboral estadounidense, y los inversores consideraron que la Reserva Federal va camino de recortar las tasas de interés en diciembre.

