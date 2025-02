Straight Talk Wireless recompensa a las personas por su uso de datos ilimitados esta temporada de impuestos con The Data Bank by Straight Talk

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--feb. 18, 2025--

Straight Talk Wireless, una marca prepago líder cubierta por la red 5G de Verizon y vendida en Walmart, está lanzando The Data Bank by Straight Talk, un evento por tiempo limitado que convierte el uso de datos móviles en recompensas financieras reales. The Data Bank, que tendrá lugar en Union Square, Nueva York, el 18 de febrero y en Kennedy Commons East New Jersey el 19 de febrero, llama la atención sobre el valor excepcional que ofrecen los planes de datos ilimitados de Straight Talk, al brindarles a los clientes la oportunidad de verificar su uso de datos y ser recompensados con una tarjeta de regalo a través de una experiencia interactiva similar a la de un banco.

La temporada de impuestos puede ser un momento estresante para muchos, y Straight Talk reconoce que incluso cuando el dinero se siente escaso, la gente puede seguir siendo rica en datos–gracias a sus planes de datos reales ilimitados. De hecho, los datos juegan un papel crucial en la vida cotidiana de las personas, especialmente durante la temporada de impuestos. Según la tercera encuesta anual Tax Time de Straight Talk, más de la mitad de los estadounidenses (57%) usan sus datos móviles para operaciones bancarias en línea y el 53% accede a ellos durante la temporada de impuestos, ya sea para presentar sus impuestos directamente en su teléfono o hablar con asesores fiscales. Con este evento por tiempo limitado, Straight Talk busca contribuir cuando los reembolsos de impuestos podrían no ser suficientes.

“En Straight Talk, entendemos que la temporada de impuestos puede ser un momento estresante y muchas familias dependen de sus cheques de reembolso para ayudar a administrar sus finanzas. Por eso, nuestro objetivo es aliviar parte de ese estrés en el momento de pagar impuestos con el lanzamiento de nuestro innovador evento Data Bank", afirmó David Kim, vicepresidente sénior y CRO de Verizon Value. “El Data Bank by Straight Talk está diseñado para mostrar el impacto de tener datos ilimitados reales al recompensar el uso de datos móviles con tarjetas de regalo, especialmente en un momento en que las familias buscan flexibilidad financiera adicional. Straight Talk se compromete a apoyar a los consumidores con sus datos verdaderamente ilimitados durante la temporada de impuestos y durante todo el año”.

Cómo funciona The Data Bank

En The Data Bank by Straight Talk, los visitantes subirán a un camión convertido en un "banco" móvil diseñado a medida, donde podrán interactuar con el "cajero" de Straight Talk, @alexonabudget (influencer y experto en dinero), verificar su uso de datos y convertir su uso de datos en una tarjeta de regalo en el sitio.

Sé uno de los primeros en experimentar este evento similar a un banco y obtén una recompensa de dinero extra en una de las siguientes ubicaciones:

Ciudad de Nueva York: 18 de febrero en Union Square Park a las 10 a. m., hora del Este, hasta agotar existencias

Este de Nueva Jersey: 19 de febrero en Kennedy Commons a las 11 a. m., hora del Este, hasta agotar existencias

Quienes no se encuentren en el área aún pueden aprovechar los datos ilimitados de Straight Talk en línea en StraightTalk.com o en las tiendas Walmart. Además de brindarles a los usuarios datos ilimitados reales en los que pueden confiar, Straight Talk también está ofreciendo a los clientes nuevos y existentes un Samsung A16 o Moto G Power 5G gratis con la compra de un plan de servicio calificado. Estas ofertas estarán disponibles en StraightTalk.com y en las tiendas Walmart para que los clientes puedan aprovechar las últimas funciones y beneficios.

Para obtener más información sobre Straight Talk Wireless, visita www.straighttalk.com.

Acerca de Straight Talk Wireless

Straight Talk Wireless ofrece soluciones inalámbricas de calidad sin contrato para consumidores preocupados por el valor y está disponible exclusivamente en Walmart, Walmart.com y Straighttalk.com.

Straight Talk es parte de la cartera de marcas prepagas de Verizon Value, que incluye Total Wireless, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid.

