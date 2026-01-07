Streaming: habrá una sexta temporada de "Emily in Paris"

Disponible desde el 18 de diciembre, la quinta temporada de Emily in Paris se posicionó en el segundo puesto del Top 10 mundial de series de televisión en inglés en tan solo 11 días, alcanzando el Top 10 en 91 países y el primer puesto en 24 países, incluyendo Francia, Italia, Brasil y Alemania.

Durante cinco temporadas, Emily in Paris ha cautivado al público de todo el mundo, y cada episodio se mantuvo en el Top 10 mundial de series en inglés durante varias semanas.

La serie, con su combinación de moda, romance y estilo de vida parisino, inspiró tendencias, viajes y conversaciones globales tanto online como offline.

Tras series ambientadas en Nueva York ("Sex and the City" y Los Ángeles ("Beverly Hills", "90210" y "Melrose Place"), el creador Darren Star capturó la esencia de una ciudad y la transformó en un fenómeno cultural global, esta vez a través de una perspectiva única de París.

En reconocimiento a su contribución a la promoción de la imagen de Francia en el mundo, Darren Star recibió el título de Caballero de la Legión de Honor, la máxima condecoración civil francesa, de manos del presidente Emmanuel Macron.

El creador de la serie comentó: "Recibir la Legión de Honor del presidente Macron es un honor profundo y conmovedor. Francia se ha convertido en una parte esencial de mi trayectoria creativa y estoy inmensamente agradecido por la curiosidad, la generosidad y la calidez con la que el país acogió mi trabajo".

Para celebrar el estreno de la quinta temporada, Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park y Darren Star asistieron al estreno mundial en París en el Grand Rex, llegando directamente desde Venecia a bordo del legendario Venice Simplon-Orient-Express: un viaje cinematográfico, perfectamente en línea con la imaginación de Emily Cooper, que concluyó con una sorpresa musical de Ashley Park, quien interpretó algunas canciones de la serie. (ANSA).