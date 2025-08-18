Streaming: La verdad según Amanda Knox, nueva miniserie

Knox pasó casi cuatro años en una prisión italiana tras su condena por el presunto asesinato de Meredith Kercher en 2007, una compañera británica de intercambio con la que compartía su apartamento en la ciudad de Perugia.

"La Retorcida Historia de Amanda Knox" se estrenará en Hulu el 20 de agosto y está basada en su autobiografía, "Esperando ser Escuchada: Memorias de Amanda Knox", publicada en 2013.

Protagonizada por Grace Van Patten (Nine Perfect Strangers, Tell Me Lies), el reparto también incluye a Sharon Horgan como Edda Mellas, la madre de Amanda, John Hoogenakker como su padre Kurt Knox, Francesco Acquaroli como Giuliano Mignini, el fiscal de Perugia, Giuseppe De Domenico como Raffaele Sollecito y Roberta Mattei como Monica Napoleoni, jefa de la división de homicidios de la brigada móvil de Perugia y la mano derecha de Mignini.

"Pensé que sabía más de lo que realmente sabía", dijo Van Patten durante una conferencia de prensa sobre el caso Knox, "pero cuanto más investigaba, observaba, leía y, sobre todo, hablaba con ella [Amanda], más me costaba creer lo mucho que desconocía. Así que fue realmente extraordinario, pero también desgarrador y frustrante descubrir todo lo que se desconoce".

Y a propósito de contar la historia de Amanda, dijo que le pareció "muy agradable darle la oportunidad de retomar su historia y contar su versión".

"Creo que la serie hace un gran trabajo al enfatizar eso con cada personaje y personas de diferentes ámbitos, carreras y puntos de vista. Todos creen que están haciendo lo correcto, pero ver cómo todo sale mal... eso es lo desgarrador, porque muchas de esas cosas no deberían haber sucedido. Quería mostrar lo que vivió. Todos saben lo que pasó, pero nadie sabe cómo se sintió", dijo.

También fue sorprendente que Knox llegara a sentir lástima por los fiscales, quienes querían que la encarcelaran.

"Fue algo realmente hermoso, y esa es la naturaleza de Amanda: no se desquita con nadie. Aprendí muchísimo de ella, de su mentalidad y su capacidad de mantenerse positiva, esperanzada y comprensiva. Quizás por eso pudo seguir adelante; no guarda rencor y acepta que todos cumplieron con su deber", agregó la actriz.

"La Retorcida Historia de Amanda Knox" es una producción de 20th Television en asociación con The Littlefield Company.

KJ Steinberg (This Is Us) es el creador y productor ejecutivo.

Entre los productores ejecutivos también se encuentran Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson y Graham Littlefield (The Littlefield Company), Monica Lewinsky (Alt Ending Productions), Amanda Knox y Chris Robinson (Knox Robinson Productions) y Michael Uppendahl, quien también dirige.

Van Patten también expresó su admiración por Lewinsky, quien también fue objeto del mismo escrutinio, pero por diferentes razones, tanto de la prensa como de la opinión pública.

"Tanto Mónica como Amanda fueron una gran inspiración para mí, por cómo salieron del escrutinio y las calumnias, y sin embargo no temieron formar parte del sistema mediático. Son realmente fuertes, y lamento que hayan pasado por lo que pasaron a tan temprana edad", concluyó. (ANSA).