Streaming: YouTube promete luchar contra los "deepfakes"

Tanto es así que aseguró la transmisión en vivo de la ceremonia de los Oscar a partir de 2029.

"Cada vez es más difícil distinguir lo real de lo generado por IA. Esto es especialmente crítico cuando se trata de deepfakes", escribió el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, en una carta abierta a la comunidad.

Con la IA presente en todos los aspectos de la tecnología y en nuestras vidas, la plataforma también debe abordar la proliferación de videos falsos o de baja calidad, conocidos como "basura de IA", para mantener la credibilidad y a los usuarios.

"Estamos desarrollando activamente nuestros sistemas para combatir el spam y el clickbait, y reducir la difusión de contenido de baja calidad", dijo Mohan, señalando que la plataforma etiqueta claramente los videos generados por IA y exige a los creadores que revelen si produjeron contenido alterado.

Los sistemas de la compañía, según el director ejecutivo, también eliminan contenido "falso y dañino" que infringe las directrices.

En la carta, Mohan explicó además que YouTube utilizará la inteligencia artificial como herramienta y no como sustituto, añadiendo que, en promedio, en diciembre, más de un millón de canales utilizaron su tecnología basada en IA para su creatividad a diario.

La compañía está ampliando las formas en que los creadores pueden aprovechar la IA, incluyendo vídeos cortos llamados Shorts —que compiten con los de TikTok e Instagram—, donde se utilizan imágenes, se producen juegos o se experimenta con la música.

Los creadores de contenido son la fuerza impulsora detrás de YouTube y, como tales, están en el centro de la atención de la plataforma, ofreciendo constantemente nuevas formas de ganar dinero, desde compras hasta financiar a los fanáticos.

"YouTube es la nueva televisión, y los creadores son las nuevas estrellas del prime time y de los estudios", enfatizó Mohan.

"Solo en los últimos cuatro años, pagamos más de US$ 100.000 millones a creadores, artistas y empresas de medios.

Este éxito impulsa las economías locales", señaló.

Agregó que "en 2024, el ecosistema de YouTube contribuyó con US$ 55.000 millones al PBI de Estados Unidos y generó más de 490.000 empleos a tiempo completo".

"Es hora de que los gobiernos de todo el mundo empiecen a reconocer el impacto de los creadores y les ofrezcan los mismos beneficios reservados para las grandes empresas de medios", subrayó.

Otra prioridad para 2026, escribió Mohan, es convertir YouTube en "el mejor lugar para niños y adolescentes".

Dijo que este año la compañía planea facilitar a los padres la creación de nuevas cuentas para sus hijos. (ANSA).