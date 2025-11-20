Stroll replica a Colapinto y le recomienda que intente sumar un punto

LAS VEGAS, 20 nov (Reuters) - Lance Stroll, piloto de Fórmula Uno de Aston Martin, respondió a las críticas del argentino Franco Colapinto, de Alpine, y le recomendó que se centre en sumar su primer punto de la temporada.

Colapinto, de 22 años, acusó al canadiense -hijo del propietario de la escudería, Lawrence Stroll- en Brasil de "sacar siempre a la gente" y de no mirar por los retrovisores de su bólido tras un incidente con Gabriel Bortoleto, de Sauber.

"He oído algo. No sé. Quizá está frustrado y enfadado con la vida", dijo Stroll a los medios antes del Gran Premio de Las Vegas.

"No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No te lo puedo decir. ¿Cero? Tiene cero puntos (...) probablemente debería centrarse en sus cosas e intentar sumar algunos puntos este año", agregó.

Colapinto, que cuenta con un gran número de seguidores por ser el único argentino en la F1, es el único piloto que aún no ha abierto su cuenta de puntos para 2025.

El piloto argentino dijo a los periodistas por separado en Las Vegas que sus comentarios se hicieron en caliente y "espero que todo esté bien entre nosotros".

