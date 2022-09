Stuani: "No creo que Vinicius esté incitando a la violencia ni a que el rival tenga un gesto malo hacia él"

El delantero uruguayo del Girona, Christian Stuani, habló sobre Vinicius Júnior y la polémica que se ha generado en torno a él y su comportamiento en el campo, sobre lo que opina que no cree "que esté incitando ni a la violencia ni a que el rival tenga un gesto malo hacia él".

"Yo creo que es un jugador que tiene una calidad enorme, que está disfrutando dentro del campo, y yo creo que las veces que lo he visto no creo que esté incitando ni a la violencia ni a que el rival tenga un gesto malo hacia él. Yo creo que es un jugador que es alegre, que pone en el campo todo lo que tiene y lo veo como algo del juego", explicó Stuani, presente en la Gala de los Premios Marca.

El futbolista uruguayo habló también sobre la victoria de España frente a Portugal en el último minuto en la Liga de Naciones. "Ha sido un partido muy disputado y han logrado una clasificación muy difícil. Es una selección que tiene grandísimos jugadores, un gran potencial, y va a estar entre las más importantes del Mundial", valoró.

Christia Stuani habló también sobre Iago Aspas, al que considera "un excelente profesional" y "un gran jugador" con el que ha compartido "muchos partidos en contra y situaciones durante mucho tiempo". "Creo que es un magnífico como jugador, solo puedo decir eso, y espero que lo podamos seguir disfrutando en la liga española", añadió.

Sin embargo, no quiso mojarse en su ausencia de la selección. "A mí no me corresponde para nada hablar sobre las convocatorias del seleccionador español", declaró el internacional uruguayo.

Tras conquistar el Trofeo Pichichi de la pasada Liga Smartbank, Stuani fue preguntado sobre el de la máxima división y quién se lo podía disputar al delantero del Real Madrid Karim Benzema. "Se está viendo que Lewandowski está ahí, es también un referente mundial y siempre aparecen delanteros que son muy buenos también ahí arriba", destacó.

Stuani se mostró "muy contento de recibir el premio de Pichichi de la temporada pasada". El comienzo de este curso no ha sido sencillo para él, que se encuentra poniéndose "en forma" tras haber sufrido una arritmia cardíaca benigna.

"Del traspiés que he sufrido estoy muy bien y poco a poco me voy sintiendo mucho mejor y mi vuelta está muy cerca gracias a Dios. A medida que va pasando el tiempo se va olvidando. Creo que ahora tengo todo para poder seguir disfrutando de la liga, del fútbol y de las cosas bonitas de la vida", declaró el delantero.

El futbolista reconoció que al principio llegó a temer por su carrera deportiva al principio porque "se te cruzan muchas cosas por la cabeza". "Los primeros días son los más difíciles, pero te vas olvidando rápido porque el diagnóstico ha sido muy bueno, no he corrido ningún peligro y ahora lo que me toca es seguir disfrutando del fútbol", aseguró.

Ahora mismo se encuentra "olvidando un poco ese susto inesperado" y muy contento por cómo el Girona ha empezado en LaLiga Santander tras el ascenso. "El equipo ha comenzado muy bien, estamos compitiendo muy bien y es todo un orgullo para nosotros volver a disfrutar con los grandes", concluyó.