Sturgeon defiende su inocencia y volverá lo antes posible a la vida política tras su arresto

La ex ministra principal de Escocia Nicola Sturgeon ha asegurado este domingo, en sus primeras declaraciones públicas tras su arresto de la semana pasada, que no ha hecho nada malo y que tiene intención de volver a ocupar su escaño en el Parlamento lo antes posible.

Sturgeon fue arrestada el pasado domingo en relación a la investigación sobre la posible financiación de la formación que lidera, el Partido Nacional Escocés (SNP) de cara a una nueva campaña a favor de un referéndum de independencia. Tras prestar declaración, acabó en libertad.

"Ahora mismo no puedo decir gran cosa al margen de insistir en el comunicado que publiqué hace una semana: estoy segura de que no he hecho nada malo", ha declarado ante los medios británicos a la puerta de su casa de Glasgow.

Sturgeon ha añadido que su intención es la de volver a ocupar su escaño en el Parlamento escocés "a principios de la semana que viene", donde responderá "a cualquier pregunta dentro de las limitaciones impuestas por la investigación".

Sturgeon eludió hacer comentarios sobre si seguirá al frente del partido tras el escándalo de financiación irregular. "No he hecho nada malo. Que otros comenten la situación como les parezca oportuno, pero esta es mi postura y tengo derecho a adoptarla", se ha limitado a comentar.

Las finanzas del SNP han sido objeto de sospecha durante estos últimos años, principalmente a raíz de quejas presentadas en 2021 y relativas a las donaciones. En concreto, han surgido dudas relativas a los fondos que ha recibido el partido para una potencial nueva campaña para dicho plebiscito de secesión.

Sturgeon, que en ningún momento atribuyó a estas sospechas su dimisión como ministra principal a finales de marzo, tras nueve años en el cargo, siempre ha defendido la transparencia de las cuentas y los fondos recaudados para la hipotética consulta --cerca de 667.000 libras (unos 761.000 euros al cambio actual) sólo entre 2017 y 2020--.

Europa Press