Sturgeon recalca a Johnson que tras la pandemia, el referéndum no es condicional y sí "cuestión de cuándo"

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha recalcado al primer ministro británico Boris Johnson, en una conversación telefónica con motivo de su triunfo en las parlamentarias del jueves pasados, que tras la recuperación de la pandemia, la posibilidad de celebrar un segundo referéndum de independencia es ya "una cuestión de cuándo y no de si".

Johnson y Sturgeon sostuvieron el domingo una conversación telefónica en el que el inquilino de Downing Street felicitó a la líder del Partido Nacional Escocés (SNP) por su histórico triunfo en las recientes elecciones, en las que los movimientos independentistas ampliaron aún más su mayoría en Holyrood.

Desde el Gobierno escocés se ha confirmado que Sturgeon recibió la llamada de Johnson y que si bien le expresó que la prioridad en este momento era salir adelante de la crisis provocada por la pandemia, también le recalcó que su "intención de garantizar que la gente de Escocia pueda elegir su futuro" una vez finalice esta situación.

El SNP logró 64 escaños, uno más que en los pasados comicios, mientras que Los Verdes sumaron dos más, colocándose ahora con ocho. Entre las dos fuerzas independentistas tienen 72 de los 129 asientos del Parlamento de Holyrood, siete más de los que se necesita para lograr la mayoría.

Sturgeon también le ha dicho a Johnson durante su encuentro telefónico que el recién elegido Gobierno escocés trabajará para salir de la pandemia con Reino Unido "en la medida de lo posible", recoge el diario escocés 'The Scotsman'.

En donde sí parecen coincidir ambos líderes es en la necesidad de colaborar de manera "más estrecha" y "constructiva" en lo que concierne a la elaboración de una "agenda verde" y en la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, prevista para noviembre de este año en Glasgow.

Por su parte, Londres ha trasladado que Johnson ha insistido en que se "debería trabajar" de manera conjunta para salir de la pandemia y que dicha recuperación "será más efectiva si ambos gobiernos trabajan juntos", pero no ha hecho referencia a ninguna cuestión relacionada con el proceso de independencia.

En ese sentido, le ha recordado a Sturgeon su invitación para que acuda junto a otro líderes regionales a la próxima cumbre que el Gobierno de Johnson tiene previsto celebrar para exponer y discutir nuevas medidas paras superar la crisis provocada por el coronavirus.

El 'número dos' del Gobierno británico, Michael Gove, ha valorado que la situación actual al triunfo del SNP, no es como aquella que en 2011 acabó motivando la primera consulta tres años después, pues "no ha obtenido la mayoría como lo hizo Alex Salmond", el anterior líder del partido y que en estos comicios con su nuevo partido, Alba, no ha logrado siquiera entrar en Holyrood.

"Es una diferencia significativa. Cuando Alex Salmond solicitó un referéndum, todos los partidos en el Parlamento escocés estuvieron de acuerdo en que era apropiado tener una consulta dado que había obtenido la mayoría. No es el caso ahora", ha dicho.

Europa Press