Stuttgart congela Leverkusen (4-1) y da un salto en la Bundesliga

Liderado por sus dos internacionales alemanes Jamie Leweling y Deniz Undav, el Stuttgart goleó 4-1 al Bayer en Leverkusen este sábado, un resultado que le permite dar un salto en la tabla e igualar a puntos con su rival del día.

Ambos con 29 puntos, Stuttgart (5º) y Leverkusen (4º) difieren en el balance general de goles, que es de +10 para el Bayer y de +6 para el club suabo.

También cuenta con 29 puntos el Leipzig (3º), pero Los Toros Rojos no pudieron jugar este fin de semana a causa de las nevadas que obligaron a aplazar su partido en Hamburgo ante el St. Pauli.

El gol del conjunto local fue obra del internacional español Alejandro Grimaldo de penal (66), pero para entonces su equipo ya había recibido cuatro goles (Jamie Leweling por partida doble, Maximilian Mittelstädt de penal, y Deniz Undav) y sus opciones de remontada eran casi inexistentes.

El Leverkusen desaprovechó así una buena ocasión para acercarse al Borussia Dortmund (33 puntos), que no había podido pasar del empate el viernes en Fráncfort ante el Eintracht (3-3) después de haberse puesto por delante del marcador en dos ocasiones.

El líder Bayern Múnich (13 victorias y dos empates para sumar 41 puntos) podría ampliar a once puntos su ventaja sobre su inmediato perseguidor, Borussia Dortmund, en caso de ganar el domingo en el Allianz Arena al Wolfsburgo.