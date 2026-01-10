Stuttgart congela Leverkusen y da un salto en la Bundesliga

Liderado por sus dos internacionales alemanes Jamie Leweling y Deniz Undav, el Stuttgart goleó 4-1 al Bayer en Leverkusen este sábado, un resultado que le permite dar un salto en la tabla e igualar a puntos con su rival del día.

Ambos con 29 puntos, Stuttgart (5º) y Leverkusen (4º) difieren en el balance general de goles, que es de +10 para el Bayer y de +6 para el club suabo con 16 fechas disputadas.

También cuenta con 29 puntos el Leipzig (3º), pero Los Toros Rojos no pudieron jugar este fin de semana a causa de las nevadas que obligaron a aplazar su partido en Hamburgo ante el St. Pauli.

El gol del conjunto local fue obra del internacional español Alejandro Grimaldo de penal (66), pero para entonces su equipo ya había recibido cuatro goles (Jamie Leweling por partida doble, Maximilian Mittelstädt de penal, y Deniz Undav) y sus opciones de remontada eran casi inexistentes.

El Leverkusen desaprovechó así una buena ocasión para acercarse al Borussia Dortmund (33 puntos), que no había podido pasar del empate el viernes en Fráncfort ante el Eintracht (3-3) después de haberse puesto por delante del marcador en dos ocasiones.

- Maguncia suma nuevo empate -

El líder Bayern Múnich (13 victorias y dos empates para sumar 41 puntos) podría ampliar a once puntos su ventaja sobre su inmediato perseguidor, Borussia Dortmund, en caso de ganar el domingo en el Allianz Arena al Wolfsburgo.

En la parte baja de la tabla, el Maguncia seguirá una semana más en última posición, después de empatar ante el Unión Berlín (2-2).

Y eso que los hombres de Urs Fischer, antiguo entrenador del Unión Berlín, dominaban 0-2 a falta de menos de quince minutos para el final, antes de que el equipo de la capital lograse el empate por medio del surcoreano Jeong Woo-yeong y del neerlandés Danilho Doekhi.

A pesar de este tercer empate consecutivo en liga, el Maguncia es colista con 9 puntos.

Le acompaña en puestos de descenso directo el Heindenheim, que empató 2-2 en casa ante el Colonia.

También este sábado, el Friburgo remontó un gol en contra para terminar llevándose los tres puntos ante el Hamburgo (2-1).

Además del duelo entre el St. Pauli y el Leipzig, tampoco pudo disputarse el Werder Bremen-Hoffenheim a causa de las nevadas que provocaron el cierre de los colegios e interrupciones en los transportes públicos en Hamburgo y Bremen.