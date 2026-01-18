Stuttgart empata con Unión Berlín y sigue fuera del podio

Ocasión perdida: el Stuttgart no pudo pasar del empate en casa (1-1) ante el Unión Berlín, este domingo en la 18ª jornada de la Bundesliga, y desaprovechó la oportunidad de subirse al podio de la clasificación.

Con 33 puntos, el Stuttgart sigue cuarto, con las mismas unidades que el equipo que ocupa el tercer puesto (Hoffenheim), que le supera por una mejor diferencia de goles.

Respecto al líder Bayern de Múnich, el Stuttgart queda ya descolgado a 17 puntos y parece descartado en la carrera por el título, por lo que asegurar una de las posiciones del Top 4, clasificatorio para la próxima Liga de Campeones, parece la misión del equipo.

El empate de este domingo es un freno para el equipo suabo, que había empezado muy bien el año 2026, con triunfos ante rivales directos por los puestos europeos, Bayer Leverkusen (4-1) y Eintracht Fráncfort (3-2).

El Stuttgart llegó a adelantarse el domingo a la hora de juego gracias a Chris Führig (59'), pero el surcoreano Jeong Woo-yeong, ex del Stuttgart, igualó para los berlineses en el 83.

El Unión Berlín, invicto en la Bundesliga en los últimos cinco partidos, es octavo con 24 puntos.

El sábado, el Bayern de Múnich había dado un nuevo golpe de autoridad al golear 5-1 en el campo del RB Leipzig, que baja este fin de semana del tercer al quinto puesto.

Los muniqueses conservan 11 puntos de ventaja sobre el segundo, el Borussia Dortmund, que ese mismo sábado sufrió muchísimo para ganar 3-2 al colista St Pauli, con un penal transformado por Emre Can en el descuento final.