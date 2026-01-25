Stuttgart gana y se mete de lleno en la lucha por ir a Champions

El Stuttgart se impuso este domingo en la cancha del Borussia Mönchengladbach (3-0) y se metió de lleno en la lucha por los puestos europeos para la próxima temporada, en una reñida pelea con Dortmund, Hoffenheim, RB Leipzig y Bayer Leverkusen.

Con 36 puntos en su casillero luego de 19 partidos disputados, el Stuttgart es cuarto en la clasificación, último puesto que otorga boleto a la Champions, igualado a puntos con el Hoffenheim, que le supera por la diferencia general de goles (+16 por +10), y cuenta con un punto más que el Leipzig (35, 5º).

Hoffenheim y Leipzig tienen sin embargo un partido pendiente de la 16ª fecha, que disputarán el martes, respectivamente en Bremen ante el Werder y Hamburgo ante St Pauli.

Este domingo, el arquero del Stuttgart Alexander Nübel detuvo un penal a Haris Tabakovic (13'), antes de que el internacional alemán Jamie Leweling adelantase a su equipo en el minuto 30.

En el segundo tiempo, después de un gol en propia puerta de Joe Scally (67'), Deniz Undav firmó su undécimo gol de la temporada (74') para ofrecer un final de partido al equipo suabo.

En esta 19ª fecha, el Bayern concedió el sábado su primera derrota de la temporada en Bundesliga al perder en casa ante el Augsburgo (2-1).

Sus cinco perseguidores aprovecharon ese tropiezo para acercarse al líder, ya que el Dortmund se impuso en la capital al Unión Berlín (3-0) para colocarse a ocho puntos (42 por 50). El Hoffenheim se impuso en Fráncfort (3-1), Leipzig hizo lo propio ante Heidenheim (3-0) y Leverkusen logró los tres puntos ante el Werder Bremen (1-0).