Stuttgart golea a Wolfsburgo y alcanza al Hoffenheim en tercera posición

El Stuttgart goleó 4-0 este domingo en casa al Wolfsburgo y se colocó en la tabla a la misma altura que el Hoffenheim (3º), a diez fechas para el final de la Bundesliga alemana.

Con 46 puntos en la 24ª fecha, Hoffenheim supera al Stuttgart por la diferencia general de goles (+18 por +16). De terminar así el campeonato, ambos disputarían la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa.

Los dos primeros puestos, en manos del Bayern (1º, 63 puntos) y del Borussia Dortmund (2º, 52 puntos), parecen inalcanzables para el resto.

Para seguir a la estela de Hoffenheim y Stuttgart, el RB Leipzig (5º, 41 puntos) debía ganar este domingo al Hamburgo.

Ante el mismo rival se enfrentará el miércoles el Bayer Leverkusen (6º, 40 puntos) en partido atrasado de la 17ª fecha.

Este domingo, el internacional alemán Deniz Undav (21'), Jamie Leweling (30', 42') y Nikolas Nartey (90+5') sellaron la victoria del Stuttgart.