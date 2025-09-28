Stuttgart remonta en Colonia y sube al quinto puesto en la Bundesliga

El Stuttgart, vigente campeón de la Copa de Alemania, subió al quinto lugar en la clasificación de la Bundesliga gracias a una victoria como visitante y con remontada incluida (1-2) en el campo del Colonia, este domingo en la 5ª jornada.

El equipo renano, recién regresado a la élite tras una temporada en la segunda división, había comenzado fuerte, con gol del polaco Jakub Kaminski en el minuto 4, pero el Stuttgart consiguió dar la vuelta al marcador, primero igualando de penal gracias al bosnio Ermedin Demirovic (29) y finalmente con el tanto de la victoria, obra de Josha Vagnoman en el 81.

El triunfo confirma la recuperación del Stuttgart, que había perdido tres de sus cinco primeros partidos de la temporada, teniendo en cuenta todas las competiciones. Ahora su racha es de tres encuentros consecutivos ganados.

El Stuttgart acaricia ahora la zona Champions, ya que está igualado a 9 puntos con el Eintracht Fráncfort, cuarto clasificado.

El Colonia podía haber entrado en esos puestos de Liga de Campeones en caso de victoria y ahora queda séptimo, frenado en los 7 puntos.

En el primer partido del domingo, el Friburgo (8º) y el Hoffenheim (10º) empataron 1-1, mientras que Unión Berlín (11º) y Hamburgo (15º) cierran la quinta jornada en el último turno del día.

El viernes, el líder Bayern de Múnich había firmado su quinto triunfo en otros tantos partidos con un 4-0 sobre el Werder Bremen (14º), para sumar 15 puntos.

El sábado siguieron su estela el Borussia Dortmund (2º) y el RB Leipzig (3º), que ganaron como visitantes en Maguncia (0-2) y Wolfsburgo (0-1) para mantenerse a dos y tres puntos del gigante bávaro, respectivamente.

