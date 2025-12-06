Stuttgart tampoco es rival para un Bayern intratable

Con 37 puntos de 39 posibles, el Bayern de Múnich dio un paso más hacia el título al lograr una contundente victoria este sábado en la cancha del Stuttgart (5-0), con triplete de Harry Kane, en la 13ª fecha del campeonato alemán.

Los bávaros sólo han cedido un empate en liga en lo que va de temporada y aventajan en once puntos al Leipzig y en doce al Borussia Dortmund a la espera de que sus dos primeros perseguidores disputen sus partidos del fin de semana.

Ante un Stuttgart situado en la zona noble de la tabla (6º) todo resultó mucho más fácil de lo esperado para los hombres de Vincent Kompany.

De nuevo impresionante a tres días de recibir al Sporting de Portugal en Liga de Campeones, el Bayern abrió el marcador por medio de Konrad Laimer (11').

Tras saltar al terreno de juego en el minuto 60, Harry Kane firmó un triplete (66', 82' y 88'), y Josip Stanisic marcó entre medias (78'). Kane suma ya 17 goles en la Bundesliga esta temporada.

El Stuttgart se quedó con diez hombres para los diez últimos minutos de juego, por una mano de Lorenz Assignon que provocó el penal convertido por Kane.

A pies del podio, el Bayer Leverkusen perdió en la cancha del Augsburgo (2-0) y ve al líder a 14 puntos.

iga/pm