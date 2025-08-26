Stuttgart, vigente campeón de Copa Alemana, supera primera ronda en los penales
El Stuttgart, campeón defensor de la Copa de Alemania, se impuso al Brunswick este martes en los...
El Stuttgart, campeón defensor de la Copa de Alemania, se impuso al Brunswick este martes en los penales por 8-7 tras empatar 4-4 al término de la prórroga de la primera ronda de la edición 2025-2026.
El conjunto suabo superó in extremis en su visita a un rival de segunda división en un duelo espectacular que terminó 3-3 en los noventa minutos y luego 4-4 en el alargue.
El único equipo de la Bundesliga eliminado por el momento en esta primera fase (treintaidosavos de final) es el Werder Bremen, superado por el Arminia Bielefeld (segunda).
El Bayern Múnich disputa el último partido de esta eliminatoria ante el Wiesbaden, de la tercera categoría alemana.
