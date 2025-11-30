Stuttgart y Eintracht tropiezan en la carrera por la zona Champions

El Stuttgart (6º), derrotado 2-1 en Hamburgo, y el Eintracht Fráncfort (7º), que sufrió muchísimo para empatar 1-1 en casa con el Wolfsburgo, tropezaron este domingo en la 12ª jornada de la Bundesliga.

En caso de victoria, el Stuttgart (22 puntos) hubiera entrado en la zona de Liga de Campeones, de la que queda ahora a un punto del equipo que ocupa ese cuarto lugar, el Bayer Leverkusen (23), que el sábado perdió 2-1 en su estadio por el Borussia Dortmund (3º, 25).

La derrota del Stuttgart en el campo del histórico Hamburgo (13º) fue además dolorosa ya que llegó en el descuento final, cuando el portugués Fabio Vieira (90+4) puso el 2-1 definitivo.

Por su parte, el descuento permitió al Eintracht evitar una caída en su partido, gracias a un penal transformado por el belga Michy Batshuayi para poner el 1-1 final ante el Wolfsburgo (15º).

El equipo de Fráncfort suma 21 puntos y queda a dos de los puestos de Liga de Campeones.

En la lucha por el título, el Bayern de Múnich amplió el viernes su ventaja como líder al ganar 3-1 al St Pauli (17º, penúltimo), en un partido donde los dos últimos tantos de los bávaros llegaron en el tiempo añadido.

Gracias a ese agónico triunfo, el gigante del fútbol alemán elevó a ocho puntos su margen sobre el segundo, el RB Leipzig, que el viernes se había quedado seco (0-0) en su visita al Borussia Mönchengladbach (11º).

