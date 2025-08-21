Suárez anota 2 e Inter Miami sin Messi supera 2-1 a Tigres para avanzar en Leagues Cup

FORT LAUDERDALE, Florida, EE. UU. (AP) — Luis Suárez convirtió un par de penales e Inter Miami se sobrepuso a la ausencia de Lionel Messi para vencer el miércoles 2-1 a Tigres de México, con lo que avanzó a las semifinales de la Leagues Cup.

Tras conducir a su equipo a una victoria sobre el Galaxy de Los Ángeles el sábado, en un partido de la MLS, Messi no entrenó para el partido del miércoles.

Suárez convirtió su primer penalti después de que un centro de Jordi Alba golpeó un brazo del defensor de Tigres, Javier Aquino. Ángel Correa anotó por Tigres, luego de penetrar la defensa, para igualar el marcador. Luego, el balón volvió a golpear una mano de Aquino en el área y el ariete uruguayo anotó el gol de la victoria, otra vez desde los 11 pasos.

Un cabezazo de Edgar López en las postrimerías estuvo cerca de dar el empate a Tigres, pero el balón rebotó en ambos postes.

El entrenador de Miami, Javier Mascherano, recibió una tarjeta roja antes de que comenzara la segunda mitad. Se vio a Mascherano hablando por teléfono y dando instrucciones después de ser expulsado, lo cual está prohibido según las reglas de la Leagues Cup.

Jordi Alba salió temprano también por las Garzas en la segunda mitad después de lesionarse una pierna en una colisión al final de la primera mitad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.