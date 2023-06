Suarez apoya prohibición federal al aborto a las 15 semanas; dice tener credibilidad en inmigración

MIAMI (AP) — El alcalde de Miami Francis Suarez, la más reciente adición al grupo de aspirantes presidenciales republicanos, puso el jueves distancia entre él y sus rivales al insinuar que la prohibición al aborto después de seis semanas que promulgó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, es demasiado severa, y mostrando disposición a cambiar el sistema inmigratorio del país.

En una entrevista con The Associated Press, Suarez se expresó a favor de una prohibición federal al aborto después de 15 semanas, señalando que el país “aún no está listo” para la interrupción del embarazo luego de seis semanas. También aseguró que su estatus como único candidato hispano en la contienda republicana le otorga “mucha credibilidad” en una conversación sobre reformas a las leyes migratorias, aunque fue vago sobre lo que propondría.

“Pienso que tenemos que poner a la inmigración legal en la medida correcta, y que debería estar relacionada con nuestra tasa de empleo y el declive en nuestra tasa de natalidad”, dijo Suarez, quien tiene ascendencia cubana. “Y pienso que tenemos que hacer algo con aquellos que están en el país indocumentados”.

Suarez, de 45 años, oficializó su candidatura el miércoles al presentar la documentación con la Comisión de Elecciones Federales. Anunció su campaña el jueves en el programa “Good Morning America” de la cadena ABC, donde evadió preguntas sobre el favorito en las primarias republicanas, el expresidente Donald Trump, quien compareció hace dos días en una corte federal ubicada en la ciudad gobernada por Suarez por cargos de que acopió ilegalmente documentos clasificados e ignoró las exigencias del gobierno para devolverlos.

Es el tercer residente de Florida en postularse a la presidencia para 2024, pero hasta el momento la contienda ha sido vista en gran medida como una competencia entre los otros dos candidatos de su estado: Trump y DeSantis. Suarez ha dicho que no votó por Trump para presidente en 2016 ni en 2020, ni por DeSantis para gobernador en 2018, aunque terminó por otorgarle su respaldo en 2022.

En lo referente al aborto, Suarez le indicó a la AP que los límites que establece la nueva ley de Florida, así como las de otros estados, son mucho más estrictos que los que impulsaría en la presidencia.

“Mira, pienso que el país aún no está listo”, dijo sobre la prohibición al aborto luego de seis semanas de gestación, un periodo que se cumple antes de que muchas mujeres se enteren siquiera de que están embarazadas.

Dijo que estaría a favor de una prohibición federal al aborto luego de 15 semanas, con algunas excepciones, en apego a un plan que propuso el senador federal republicano Lindsey Graham el año pasado del que muchos republicanos moderados intentaron distanciarse antes de las elecciones de mitad de periodo.

“Nos encontramos en una situación en la que el 70% del país coincide con un límite de 15 semanas en el que haya una excepción para salvaguardar la vida de la madre y una excepción por violación e incesto, y creo que esa es una postura que salvará a una enorme cantidad de bebés”, declaró Suarez. “Si existiera una ley federal de ese tipo, sería una que respaldaría como presidente”.

El aborto ha sido hasta el momento uno de los temas primordiales en la agenda de los aspirantes republicanos a la presidencia, y precandidatos como DeSantis y el exvicepresidente Mike Pence se han expresado a favor de las restricciones luego de seis semanas. El senador federal Tim Scott, al igual que Suarez, ha respaldado una prohibición federal luego de 15 semanas, mientras que la exembajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley ha dicho que está a favor de una prohibición a nivel federal, pero no ha especificado luego de cuántas semanas.

Trump, cuyas designaciones a la Corte Suprema condujeron a revertir el fallo de Roe vs. Wade, ha insinuado que la prohibición luego de seis semanas en Florida es “demasiado estricta”, y culpó a los republicanos intransigentes en cuestiones de aborto por las derrotas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato del año pasado.

En cuanto a inmigración, Suarez reconoció que existe la necesidad de reforzar la frontera y de cambiar el sistema de inmigración. Mucho de sus rivales republicanos tienen posturas migratorias de línea dura, como el despliegue de soldados y reactivar una medida implementada durante la presidencia de Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar la llegada de su fecha de audiencia en territorio mexicano.

DeSantis ha dicho que Trump no cumplió sus promesas de endurecer la frontera y se ha comprometido a hacer más, diciéndoles recientemente a los votantes de Carolina del Sur que cerraría la frontera.

Durante su presidencia, Trump promulgó más de 400 cambios en las políticas de inmigración, incluida la separación de padres e hijos en la frontera, sin un plan para reunirlos.

En la entrevista, Suarez también abordó preguntas sobre un reporte reciente publicado en el Miami Herald que asegura que el FBI investiga los pagos que recibió de un desarrollador que buscaba obtener permisos por parte de la ciudad. El alcalde aseguró que los investigadores no se han puesto en contacto con él.

Suarez dijo que se ha puesto en contacto con la Comisión sobre Ética y Confianza Pública del condado Miami-Dade, la cual revisa las acusaciones con los fiscales estatales.

“He dicho que no usaré ni he usado mi posición oficial para beneficiar a ninguna parte privada, y nunca lo haré, ni como alcalde ni como presidente”, afirmó.

