HAMPTON, Georgia, EE.UU. (AP) — El piloto mexicano Daniel Suárez sabe que regresará al Atlanta Motor Speedway como contendiente en playoff el 8 de septiembre.

Suárez también puede contar con conservar su lugar en el equipo Trackhouse Racing cuando la Copa NASCAR Series haga su parada de 2025 en Atlanta. El popular piloto regiomontano terminó con las especulaciones sobre su futuro con el equipo con la victoria del domingo en una carrera memorable con un final de fotografía.

Fue apenas su segunda victoria en 253 carreras y la primera desde junio de 2022 en Sonoma. Una temporada 2023 sin un triunfo causó especulaciones sobre el futuro de Suárez con su contrato de 2024 con Trackhouse Racing. El copropietario Justin Marks insistió el domingo en que nunca vio esta temporada como una audición para el mexicano.

“¿En la silla caliente? Simplemente no tuvo la temporada que queríamos el año pasado”, dijo Marks. “Pero sabemos de lo que es capaz de hacer, es el tipo que lo puede conseguir. No vislumbro necesariamente una situación en la que Daniel no es piloto de Trackhouse Racing”.

Suárez se mofó de las sugerencias de que debería sentirse aliviado al saber que ya aseguró su asiento en los playoffs en apenas la segunda carrera de la temporada o de que ya no deberá de preocuparse por su futuro con el equipo.

En lugar de ello, Suárez enfatizó el objetivo de ganar más de una carrera y de competir por el campeonato. Atlanta será sede de la carrera inaugural en el calendario de playoff.

Impulsado por la incorporación del nuevo jefe de equipo Max Swiderski, Suárez dice que es momento de ganar más carreras y de olvidarse de las negociaciones de contrato que siguieron después de firmar una extensión de un año en 2023.

“Nunca me sentí en riesgo”, dijo Suárez. “Mucha gente estaba hablando de ello. Sé que el año pasado no tuve la temporada que quería. … trabajamos duro, pero no fuimos eficientes. Había algo que nos faltaba. No estábamos explotando los ocho cilindros”.

Suárez dijo que incluso antes de la victoria del domingo que podía sentir el cambio en la dirección del equipo. Terminó 34vo en las 500 Millas de Daytona en la apertura de la temporada, pero lideró dos vueltas.

Terminó fuerte con su Chevrolet para vencer por poco a Ryan Blaney y Kyle Busch en el final más igualado en la historia de Atlanta y el tercer final más igualado en cualquier carrera de la Serie con puntuación electrónica desde 1993.