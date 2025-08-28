Suárez conecta jonrón de 3 carreras y Marineros superan 4-3 a Padres para ganar la serie

SEATTLE (AP) — El venezolano Eugenio Suárez conectó su segundo jonrón de tres carreras en dos juegos y los Marineros de Seattle resistieron ante los Padres de San Diego para imponerse el miércoles 4-3.

Luke Raley logró un doble impulsor y Bryan Woo obtuvo su 12ª victoria para que los Marineros se llevaran dos de tres duelos en la serie. Poseen por ahora el último pasaje de comodín de la Liga Americana y están justo detrás de Houston, que lidera la División Oeste.

El dominicano Fernando Tatis Jr. conectó un doble impulsor con dos outs en la novena entrada por los Padres. Quedó varado en tercera cuando el mexicano Andrés Muñoz retiró al dominicano Ramón Laureano con un rodado que puso fin al juego.

San Diego, en posición para un comodín de la Liga Nacional, está justo detrás de los Dodgers, quienes lideran la División Oeste.

Los Padres y los Marineros comparten un sitio de entrenamiento de pretemporada en Peoria, Arizona.

Suárez, quien conectó un jonrón de tres carreras el martes, revivió la hazaña en la cuarta entrada cuando aprovechó un cutter del abridor Yu Darvish (3-4). Fue el 42º jonrón de Suárez en la temporada, el tercer número más alto en las mayores.

Los Marineros abrieron la pizarra en la segunda entrada cuando Raley conectó un doble impulsor con dos outs.

Gavin Sheets logró un sencillo impulsor ante Woo (12-7) en la sexta, y otra carrera llegó cuando Jake Cronenworth fue golpeado por un lanzamiento del relevista Gabe Speier.

Muñoz consiguió tres outs para su 31º salvamento.

Por los Padres, los dominicanos Tatis de 5-2 con una anotada, Laureano de 4-0 con una anotada, Manny Machado de 4-0. El cubano José Iglesias de 3-1. Los venezolanos Luis Arráez de 1-0, Freddy Fermín de 3-0.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-0. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-2 con una anotada, Jorge Polanco de 4-1, Víctor Robles de 1-0. El venezolano Suárez de 4-2 con dos anotadas y tres producidas.