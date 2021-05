Suárez: "Para ganar la Liga hay que sufrir"

El delantero uruguayo del Atl√©tico de Madrid Luis Su√°rez afirm√≥ que para ganar la Liga Santander "hay que sufrir", despu√©s de lograr el tanto del triunfo (2-1) del conjunto colchonero en los √ļltimos minutos en la pen√ļltima jornada del campeonato y que deja a los del 'Cholo' Simeone a un paso del t√≠tulo.

"Es un momento de felicidad. No merecimos sufrir tanto, pues hicimos uno de los mejores primeros tiempos de la temporada. Hay que acostumbrarse porque ganar la Liga hay que sufrir. Ahora toca disfrutar y estar tranquilo para preparar el partido de la próxima semana", manifestó en declaraciones a Movistar que recoge Europa Press.

Suárez, que anotó su gol 20 en el campeonato liguero, indicó que está acostumbrado a convivir con estas situaciones límite. "Si uno pelea, lucha y no baja los brazos puede conseguir el objetivo. No sabía lo que hacía el Madrid hasta que en el parón de agua me doy cuenta de que van ganando. El nerviosismo te puede perjudicar, pero tuvimos tranquilidad para lograr la victoria", dijo.

Por √ļltimo, el ariete rojiblanco ya puso el foco en el pr√≥ximo objetivo: ganar al Real Valladolid para sumar otro t√≠tulo. "Tenemos que ganar el partido m√°s importante de la temporada para conseguir el objetivo. Estoy feliz y contento de que el equipo est√© ah√≠", apunt√≥ por la posibilidad de estrenar su palmar√©s con el Atl√©tico.

Europa Press