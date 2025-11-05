Suba el volumen, le dice a Trump el alcalde electo de Nueva York

Por Bo Erickson

5 nov (Reuters) - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, no tardó en confrontar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dando inicio formal a la batalla que probablemente definirá las relaciones entre el alcalde de 34 años y el presidente cuya fama está ligada a la ciudad. "Donald Trump, como sé que me está viendo, tengo tres palabras para usted: ¡suba el volumen!", dijo Mamdani, del Partido Demócrata, durante un discurso el martes por la noche ante una estridente multitud de simpatizantes poco después de ser declarado vencedor.

Los demócratas en un trío de contiendas en las primeras elecciones importantes desde que Trump regresó al poder hace nueve meses, encumbrando a una nueva generación de líderes e inyectando un nuevo impulso al partido antes de las elecciones al Congreso del próximo año. Mamdani hizo de la lucha contra las acciones del presidente republicano de 79 años en la ciudad —especialmente en materia de inmigración— un eje central de su campaña. Los próximos tres años pondrán a prueba su capacidad para enfrentarse a Trump, quien ostenta la mayor plataforma de intimidación del mundo y se nutre de una política despiadada.

"Si alguien puede enseñar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarle, es la ciudad que le dio origen", dijo Mamdani a sus partidarios. "Y si hay alguna manera de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las mismas condiciones que le permitieron acumular poder. Así no solo pararemos a Trump, sino también al próximo". Trump ha utilizado en repetidas ocasiones los enormes poderes de la presidencia contra sus rivales políticos y ya antes de las elecciones había amenazado con la posible retención de miles de millones de dólares en fondos federales de la ciudad de Nueva York si Mamdani, un socialista democrático, era elegido.

Esto seguiría a anteriores recortes de fondos por parte del Gobierno de Trump, decisiones políticas dirigidas contra líderes demócratas del Congreso también de la ciudad.

"Si tienes a un comunista gobernando Nueva York, lo que estás haciendo es malgastar el dinero que envías allí", dijo Trump a CBS el domingo, anticipando cómo los republicanos utilizarán la adopción por Mamdani de una agenda socialista como línea de ataque contra el Partido Demócrata.

Mamdani reconoció que su victoria supone un reto para poner en práctica lo que él llama "el programa más ambicioso para hacer frente a la crisis del coste de la vida que ha vivido esta ciudad" desde la década de 1940, que incluye una propuesta de congelación de los alquileres, el cuidado infantil universal y otras medidas gubernamentales dirigidas al sector privado.

Pero, mientras tanto, Mamdani prometió luchar.

"Así que escúcheme, presidente Trump, para llegar a cualquiera de nosotros tendrá que pasar por todos nosotros", añadió Mamdani.

(Información de Bo Erickson; edición de Howard Goller; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)