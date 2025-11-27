Subasta de un huevo imperial de Fabergé apunta a un récord de US$26.000.000

LONDRES, 27 nov (Reuters) -

Un huevo imperial de invierno de Fabergé, encargado por el zar Nicolás II como regalo de Pascua para su madre, se subastará la próxima semana y podría batir un récord con un precio estimado de más de US$26.000.000.

Tallado en cristal de roca y adornado con copos de nieve de platino con diamantes rosa engastados, el huevo de invierno es considerado una de las mejores creaciones de Fabergé para la familia imperial, según la casa de subastas Christie's.

Sentado sobre una base de cristal que parece hielo derritiéndose, el huevo lleva grabado en su interior un diseño de escarcha. Fue diseñado para abrirse y revelar una sorpresa: un intrincado ramo de flores.

El huevo se pondrá a la venta el 2 de diciembre en el evento "El huevo de invierno y obras importantes de Fabergé procedentes de una colección principesca" durante la "Semana Clásica" de subastas de Christie's. Está catalogado con precio estimado de "más de 20.000.000 de libras esterlinas" (US$26.450.000).

"Se trata de uno de los huevos de Pascua imperiales creados por Fabergé para los Romanov. Y el huevo de invierno es posiblemente el mejor de todos ellos", dijo a Reuters Margo Oganesian, jefa del departamento de Fabergé y obras de arte rusas de Christie's.

"Fue encargado en 1913 como regalo de Nicolás II a su madre, María Feodorovna. Y es asombroso en su diseño, en su artesanía, la técnica que utilizó Fabergé y la historia que hay detrás"

Christie's ya vendió el huevo de invierno en Ginebra en 1994 y en Nueva York en 2002. En ambas ocasiones, estableció un precio récord mundial para un artículo de Fabergé en subasta. En Nueva York se vendió por US$9.600.000.

En 2007, el huevo Fabergé Rothschild se vendió por US$18.500.000 en una subasta de Christie's.

(1 dólar = 0,7563 libras) (Reportaje de Marie-Louise Gumuchian. Editado en español por Aldo Nicolai.)