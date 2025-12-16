Subastado en París un violín Guarneri por US$2,3 millones

Un violín de tres siglos de antigüedad y realizado por el famoso lutier italiano Giuseppe Guarneri del Gesù fue subastado el martes por más de US$2,3 millones (US$2,7 millones) en París, indicó a AFP la casa de remates Artcurial.

El instrumento, hecho entre 1727 y 1730 por Bartolomeo Giuseppe Guarneri, llamado Del Gesù, figura entre los violines más buscados del mundo.

Actualmente se tienen catalogados menos de 150 instrumentos de este lutier, considerado, junto con Antonio Stradivari —conocido como Stradivarius—, como uno de los más importantes de la historia.

El violín, de reflejos oscuros y de unas dimensiones de 35 cm de largo por 20 cm de ancho, "contrasta con el estilo clásico y armonioso de los Stradivarius", explica Jonathan Marolle, experto en el arte de los lutiers.

"El violín produce un sonido más áspero, un poco más agresivo y quizá menos equilibrado que los Stradivarius", precisa.

Este instrumento perteneció a varios violinistas de renombre, entre ellos el belga Eugène Ysaÿe, quien en 1928 escribió la mención "Este Del Gesù fue el fiel compañero de mi vida" con tinta roja en una etiqueta colocada en el interior.

El estadounidense Isaac Stern, quien más tarde también fue propietario del violín, respondió en la misma etiqueta: "De la mía también".

En junio, el violín "Carrodus", realizado en 1743 por Del Gesù, un año antes de su muerte, fue adquirido por US$20 millones (17,08 millones de euros) por la Stretton Society, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de la música.

El instrumento, que perteneció al compositor italiano Niccolò Paganini (1782-1840), fue prestado al violinista surcoreano Inmo Yang por un periodo de al menos diez años, pero con la idea de dejárselo "de por vida".

Liya Petrova, una de las violinistas más destacadas de su generación, también toca un Del Gesù que una pareja de mecenas entusiastas de la música clásica le presta.