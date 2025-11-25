Subastan un cuadro de Renoir en que plasma a su hijo por US$1,68 millones

Por Lauren Bacquie y Antony Paone

PARÍS, 25 nov (Reuters) - Un cuadro raramente visto del impresionista francés Pierre-Auguste Renoir, que representa a su hijo y su niñera, se vendió por 1,45 millones de euros (US$1,68 millones) en una subasta celebrada por Drouot el martes en París.

Pintada hacia 1895, la obra, titulada "Niño con juguetes - Gabrielle y el hijo del artista, Jean" fue regalada por el pintor a Jeanne Baudot, su única alumna y amiga íntima. Desde entonces ha permanecido en su familia.

Renoir fue una figura destacada del movimiento impresionista que revolucionó el arte a finales del siglo XIX.

El precio de venta fue modesto comparado con el récord del impresionismo establecido por una de las célebres series de Claude Monet, "Pajares", que alcanzó los 110,7 millones de dólares en 2023.

La obra representa al hijo del artista, Jean Renoir, y a su niñera, Gabrielle Renard. Ella fue una de las modelos favoritas del pintor, posando en cerca de 200 cuadros, dijo el subastador Christophe Joron-Derem.

"Es una obra maestra de la intimidad. Vemos esta relación tan tierna entre Jean Renoir y Gabrielle, que sabe controlar al niño para que Renoir pueda pintarlo", dijo Joron-Derem.

Nacido en 1894, Jean creció hasta convertirse en un aclamado director de cine. Murió en 1979.

Pascal Perrin, consultor de arte y especialista en Renoir, calificó la obra de estar en "condiciones excepcionales" y conservar todos sus colores "perfectamente".

