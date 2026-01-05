Subdirector del FBI, con captura de Maduro "mi último día de trabajo arduo"

"Este es el último día de trabajo arduo", escribió Bongino en su X.

Bongino anunció el 17 de diciembre que dejaría el cargo en enero.

"Mañana regreso a la vida civil", escribió en X.

"Ha sido un año increíble gracias al liderazgo y la determinación del presidente Trump. Ha sido un honor de toda una vida trabajar con el director Patel y servirles a ustedes, el pueblo estadounidense. Nos vemos en el otro lado", agregó.

El sábado, el FBI gestionó el transporte del líder venezolano tras su captura, con el equipo de rescate de rehenes del FBI presente en el terreno durante la operación. (ANSA).