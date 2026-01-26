Sube a 104 el número de presos políticos excarcelados en un día en Venezuela (ONG)

Más de 100.000 presos políticos salieron de prisión en un día en Venezuela, donde se desarrolla un lento proceso de excarcelaciones bajo presiones de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro, informó el domingo la oenegé Foro Penal.

"En el Foro Penal hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy. Seguimos verificando otras excarcelaciones", escribió en la red X la oenegé, que reportó más temprano la salida de prisión de al menos 80 detenidos por razones políticas.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez prometió un "número importante" de liberaciones en Venezuela tras la captura de Maduro el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos, que ha dicho estar a cargo del país petrolero.