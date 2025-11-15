Sube a 11 el número de muertos por deslizamiento de tierra en Indonesia

El balance de muertos por un deslizamiento de tierra en Indonesia subió a 11, informó el sábado un funcionario local, y los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para localizar a otras 12 personas que permanecen desaparecidas.

El alud, provocado por fuertes lluvias, tuvo lugar el jueves en el distrito de Cilacap, en la provincia de Java Central, donde viviendas de tres aldeas quedaron sepultadas.

"Hasta la tarde del sábado, el número de víctimas encontradas sin vida es de 11, y seguimos buscando a otras 12", dijo a AFP Muhamad Abdulá, jefe local de búsqueda y rescate.

El anterior balance, comunicado el viernes, era de dos muertos y al menos 21 desaparecidos.

Más de 700 efectivos -incluidos miembros de los servicios de rescate, el ejército, la policía y voluntarios- participan en las labores de búsqueda, añadió.

A principios de esta semana, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica indonesia emitió una alerta por condiciones meteorológicas extremas.

La temporada anual del monzón, que suele durar entre noviembre y abril, trae consigo deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y enfermedades.

El cambio climático ha afectado los patrones de las tormentas, incluida la duración y la intensidad de la temporada, lo que provoca lluvias más intensas, riadas y ráfagas de viento más fuertes.

