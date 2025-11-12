Sube a 12 el saldo de muertos por la explosión de un auto en India
La agencia antiterrorista de India encabezó el miércoles el tercer día de investigaciones sobre la explosión de un auto en la capital, cuyo saldo de muertos subió...
- 1 minuto de lectura'
La agencia antiterrorista de India encabezó el miércoles el tercer día de investigaciones sobre la explosión de un auto en la capital, cuyo saldo de muertos subió a 12, informó una fuente médica.
El primer ministro Narendra Modi calificó la explosión ocurrida la noche del lunes como una "conspiración" y prometió que los responsables enfrentarán a la justicia.
"Al día de hoy tenemos 12 muertos y más de 30 heridos" en la explosión, declaró a AFP el jefe médico del hospital LNJP, Ritu Saxena.
La misma fuente había informado previamente de ocho muertos y una veintena de heridos.
La policía aún no ha dado detalles de lo que causó la intensa explosión cerca del histórico Fuerte Rojo, un monumento emblemático en Nueva Delhi, la capital india de 30.000.000 de habitantes.
No obstante, las autoridades parecen privilegiar la tesis de que fue un atentado.
La Agencia Nacional de Investigación, responsable de tareas antiterroristas, está a cargo de las pesquisas de la explosión, ocurrida horas después de que la policía anunciara el arresto de una pandilla y la incautación de materiales explosivos y rifles de asalto.
La policía indicó que los integrantes de la pandilla están ligados a los grupos islamista Jaish e Mohamed, basado en Pakistán, y Ansar Ghazwat ul Hind, un grupo de Cachemira ligado a Al Qaida.
India tiene a ambas agrupaciones en su lista de organizaciones terroristas.
El ministro del Interior, Amit Shah, dijo que instruyó a la policía "darle caza a cada uno responsable de este incidente".
abh/pa/chl/mas/pb
- 1
La prueba científica sobre el cometa 3I/ATLAS que confirmó el origen de su estructura
- 2
Rating: cuánto midió el mano a mano de Verónica Lozano con Johnny Depp versus el segundo programa de María Belén Ludueña
- 3
El riesgo país perforó los 600 puntos, bajó el dólar y subieron los bonos
- 4
Charly García, brillante: el astro del rock argentino recibió el galardón mayor de los premios Konex