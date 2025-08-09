Sube a 13 el número de muertos por inundaciones en el noroeste de China

El número de muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, aumentó a 13, con 30 personas desaparecidas, informó la prensa estatal.

El jueves, torrentes repentinos de agua y lodo golpearon áreas montañosas de la provincia de Gansu. El viernes, el saldo era de 10 muertos, y los rescatistas buscaban al menos a 33 personas desaparecidas.

Los desastres naturales son cada vez más frecuentes en China, especialmente en verano, cuando algunas regiones sufren intensas lluvias mientras que otras experimentan un calor abrasador.

El presidente Xi Jinping ordenó un "empeño absoluto" para rescatar a las personas desaparecidas, indicó el viernes la televisión estatal CCTV.

El número de muertos subió a 13 y el de desaparecidos a 30, informó el sábado la agencia estatal Xinhua.

Cientos de personas fueron rescatadas y miles más evacuadas, añadió Xinhua. Según la agencia, un rescatista describió la situación como "compleja" por el lodo, las carreteras en mal estado y las líneas telefónicas y electricidad cortadas.

Las autoridades también anunciaron una alerta el sábado por lluvias torrenciales y activaron un plan de respuesta a inundaciones en las provincias de Jiangsu, Anhui, Hubei y Chongqing, informó CCTV.

El sur de China también experimentó lluvias torrenciales esta semana, con decenas de miles de personas evacuadas en Guangdong.

Los científicos advierten que la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos aumentarán a medida que el planeta continúe calentándose debido a las emisiones de combustibles fósiles.

China es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, pero también es una potencia global en energías renovables.