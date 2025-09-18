Sube a 21 el número de muertos por la explosión de un camión de gas en México

El saldo de fallecidos por la explosión de un camión cargado de gas en Ciudad de México la semana pasada ascendió a 21 personas, con la muerte de dos afectados más, informó este jueves la alcaldía.

La capital mexicana fue sacudida la semana pasada por el poderoso estallido del vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas cuando circulaba por el distrito de Iztapalapa, en el oriente de la metrópoli.

Según el más reciente balance oficial, 27 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 36 ya han sido dadas de alta.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía local, es probable que el accidente se haya producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad.

Las pesquisas determinaron también que el tanque del camión presentó una rotura tras chocar con un objeto sólido, lo cual permitió la fuga del gas y su ignición.

La alcaldesa Clara Brugada ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad, de 9,2 millones de habitantes, para evitar nuevas tragedias.

jla/mr