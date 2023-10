El balance de empleados de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) muertos en Gaza desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás subió a 29, informó este domingo el organismo.

"Estamos conmocionados y en duelo. Está confirmado que 29 de nuestros colegas en Gaza han muerto desde el 7 de octubre", indicó esta agencia de la ONU en la red X.

La agencia informó que la mitad eran profesores y que desde el inicio del conflicto doce personas desplazadas que se refugiaron en las escuelas de la ONU han muerto y 180 fueron heridas, y unas 38 instalaciones quedaron dañadas.

La UNRWA había informado el sábado sobre el deceso de 17 de sus empleados desde el inicio de los bombardeos contra este enclave palestino, pero advirtió que probablemente el balance iba a aumentar.

En otro comunicado emitido este domingo la agencia advirtió que se quedará sin combustible en tres días.

"Sin combustible, no hay agua, no funcionan ni los hospitales ni las panaderías. Sin combustible, la ayuda humanitaria no va a llegar a muchos civiles que la necesitan urgentemente", dijo el jefe de esta agencia, Philippe Lazzarini.

El conflicto entre Hamás e Israel estalló tras un sangriento ataque lanzado por los milicianos del grupo islamista el 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos en Israel, la mayoría de ellos civiles, según las autoridades israelíes.

Dentro Gaza, más de 4.600 personas, en su mayoría civiles, murieron en los incesantes bombardeos israelíes, según el último balance del ministerio de Salud de Hamás, que controla este territorio palestino desde 2007.

bur/ng/dar/ila/an/mb