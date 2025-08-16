LA NACION

Sube a 320 el número de muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán en las últimas 48 horas

El saldo de muertos por las fuertes lluvias monzónicas que han provocado inundaciones repentinas en todo el norte de Pakistán subió a al menos 321 personas en las últimas 48 horas, informó el sábado la agencia de desastres.

La mayoría de los fallecimientos, 307, se registraron en la provincia montañosa de Khyber-Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán y devastada por las crecidas y los deslizamientos de tierra, según la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres.

Este balance eleva a más de 600 la cifra total de víctimas mortales desde que a finales de junio comenzó una temporada de monzones de una intensidad inusual.

