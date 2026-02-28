Sube a 51 el saldo de muertos en ataque a escuela iraní

Al menos 51 alumnas murieron en un ataque atribuido a Israel en una escuela de niñas en la provincia iraní de Hormozgán, cerca del estrecho de Ormuz, indicó un alto cargo provincial citado por medios estatales.

"En el ataque israelí con misiles de esta mañana contra una escuela de educación primaria de niñas en el condado de Minab, 51 alumnas murieron hasta ahora y 60 resultaron heridas", indicó el gobernador del condado.

El balance anterior daba cuenta de 24 víctimas mortales en este ataque, que las autoridades iraníes atribuyeron a Israel, como parte de un operativo lanzado con Estados Unidos.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado ataques contra diversos objetivos en territorio iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que se trata de eliminar "amenazas inminentes".

Por otro lado hubo impactos de misiles iraníes en monarquías de la región del golfo Pérsico que albergan bases militares de Estados Unidos.

Irán había advertido que si era blanco de un ataque de Estados Unidos, las bases militares estadounidenses en la región del Golfo pasarían a ser objetivos legítimos.

Esta represalia iraní amenaza con generalizar el conflicto, a pesar de diversos llamados de la comunidad internacional a la moderación.

El gobierno de Israel anunció este sábado haber atacado varias reuniones de altos funcionarios iraníes.