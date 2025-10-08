Sube a cuatro el número de muertos por el colapso de un edificio en Madrid

El saldo de muertos por el derrumbe de un edificio en construcción en el centro de Madrid subió el miércoles a cuatro, luego de que los servicios de emergencia recuperaron los cuerpos de las últimas dos personas reportadas como desaparecidas.

La noche del martes se habían encontrado dos cuerpos cerca de Plaza Mayor, una popular zona turística, horas después del colapso parcial del inmueble.

Los bomberos recuperaron los últimos dos cadáveres la madrugada del miércoles, indicó en X el alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida.

"Todo nuestro cariño y apoyo a sus familias, amigos y compañeros en este durísimo momento", agregó.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, publicó en X: "Un sentido abrazo a las familias, amigos y compañeros de las cuatro personas fallecidas en el derrumbe del edificio en el centro de Madrid".

Los servicios de emergencia precisaron que las víctimas incluyen tres hombres que trabajaban en el sitio y una mujer supervisora de la obra.

La prensa española informó que los trabajadores eran de Malí, Guinea y Ecuador. Otras tres personas sufrieron heridas menores.

La causa del derrumbe está bajo investigación.

El inmueble colapsado era un edificio de oficinas que estaba siendo convertido en hotel, y los registros del municipio de Madrid indican que la reforma recibió el permiso en febrero.

