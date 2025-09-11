Sube a seis el número de muertos por explosión de camión de gas en México

Dos personas más murieron a consecuencia de las heridas sufridas por la explosión de un camión con gas en Ciudad de México, lo que eleva a seis las personas fallecidas por el accidente, informaron este jueves autoridades locales.

La megaurbe fue estremecida la tarde del miércoles por el poderoso estallido de una pipa cargada con cerca de 50.000 litros de gas cuando circulaba por un puente en el populoso distrito de Iztapalaba.

"Tenemos dos personas fallecidas adicionales a las cuatro que se comentó anoche", dijo a la radio Enfoque Noticias Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital,

Detalló que de los 90 heridos que dejó el percance, diez han sido dados de alta mientras 23 están en "estado crítico" con quemaduras, algunas de segundo y tercer grado, en más de 70% de su cuerpo.

"Tres además están graves", añadió Urzúa al subrayar la necesidad de fortalecer las normativas para el traslado de estas sustancias inflamables.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa matutina de este jueves que se trató de un accidente "trágico" que no debe volver a ocurrir.

"No son solamente las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición", dijo la mandataria.

