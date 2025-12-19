Sube a seis soldados muertos y 28 heridos el saldo del ataque de guerrilla del ELN en Colombia

Al menos seis soldados murieron y 28 resultaron heridos el jueves en un ataque con drones y explosivos a una base militar colombiana cercana a la frontera con Venezuela que fue atribuido a la guerrilla del ELN, según un nuevo balance del ministerio de Defensa.

Las autoridades habían informado inicialmente de cuatro militares fallecidos y una decena de lesionados, pero el titular de Defensa, Pedro Sánchez, elevó el saldo la madrugada del viernes.

"Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN", dijo el funcionario en la red social X. Con este ataque, suman ocho los uniformados asesinados por el grupo insurgente en la última semana.