Sube el petróleo y caen mercados mundiales ante nueva guerra en Oriente Medio

NUEVA YORK (AP) — Los precios del petróleo subieron y los mercados bursátiles se desplomaron el lunes, cuando los inversionistas y los hogares tuvieron la primera oportunidad de ver lo que la guerra en Oriente Medio podría significar para sus finanzas.

Los precios del crudo se dispararon más de un 6%, lo que probablemente se traducirá en precios más altos en las gasolineras, por el temor de que la guerra pueda ralentizar el flujo mundial de petróleo. El combustible más caro también afectará a muchas empresas de Estados Unidos, y la caída de las acciones de aerolíneas, líneas de cruceros y otras ayudó a arrastrar a la baja al mercado bursátil norteamericano.

El S&P 500 cayó 0,8%. El promedio industrial Dow Jones bajaba 495 puntos, o 1%, a las 9:35 de la mañana hora del Este, y el compuesto Nasdaq retrocedía 0,7%.

Los precios del gas natural, por su parte, se dispararon, lo que podría significar facturas de calefacción más altas durante el resto del invierno, después de que un importante proveedor de gas natural licuado para Europa dijo que detendría la producción debido a la guerra. El oro subió 2,2% mientras los inversionistas buscaban activos más seguros y mientras funcionarios de Estados Unidos intentaban persuadir al mundo de que esta guerra no durará para siempre.

“Esto no es Irak. Esto no es interminable”, aseguró el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Por lo general, los rendimientos de los bonos del Tesoro también bajan cuando los inversionistas se sienten nerviosos. Pero, en cambio, los rendimientos subieron, en parte porque los precios más altos del petróleo ejercerán presión al alza sobre la inflación, que ya es más alta de lo que a casi todo el mundo le gustaría. Eso podría atarle las manos a la Reserva Federal e impedirle recortar las tasas de interés.

Las tasas de interés más bajas pueden ayudar a la economía y al mercado laboral, aunque también pueden empeorar la inflación. Las tasas más altas pueden hacer lo contrario.

Los conflictos militares pasados en Oriente Medio no han provocado caídas de largo plazo en los mercados. Para que esta guerra derribe las acciones de manera significativa y sostenida, el precio del petróleo quizá tendría que saltar por encima de los 100 dólares por barril, según estrategas de Morgan Stanley encabezados por Michael Wilson. Aún está muy por debajo de ese nivel.

Por el momento, sin embargo, el miedo va en aumento.

Las acciones de las aerolíneas estuvieron entre las que más perdieron el lunes. No sólo los precios más altos del petróleo amenazan sus ya abultadas facturas de combustible; los combates en Oriente Medio cerraron aeropuertos y dejaron a viajeros varados.

United Airlines cayó 5,5%, American Airlines perdió 6,7% y Delta Air Lines bajó 3,9%.

Norwegian Cruise Line Holdings cayó aún más, 11,3%. Necesita que los clientes tengan suficiente dinero para gastar después de pagar sus facturas de gasolina y otros gastos esenciales. El operador de cruceros también reportó una ganancia más sólida en el trimestre más reciente de lo que esperaban los analistas, aunque sus ingresos quedaron por debajo. Su pronóstico de ganancias para el próximo año fiscal fue más débil de lo que anticipaban los analistas.

Entre los pocos ganadores de Wall Street estuvieron las petroleras, que se beneficiaron del alza en los precios del crudo. Exxon Mobil subió 2,2% y Occidental Petroleum avanzó 2,3%.

Los fabricantes de material bélico también repuntaron. Lockheed Martin subió 4,3% y RTX avanzó 3,8%.

En los mercados bursátiles del exterior, los índices cayeron en gran parte de Europa y Asia. El DAX de Alemania perdió 2,7%, el CAC 40 de Francia cayó 2,3% y el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 2,1%, entre algunas de las mayores pérdidas del mundo.

Las acciones en Shanghái fueron una excepción y subieron 0,5%.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4,01% desde 3,97% a última hora del viernes.

El valor del dólar de Estados Unidos también subió frente a otras divisas, incluido el euro y el yen japonés.

Los corresponsales Matt Ott y Elaine Kurtenbach contribuyeron.

