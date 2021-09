¡sube el telón! broadway regresa con grandes esperanzas y un poco de mariposas

Por Jill Serjeant y Alicia Powell

7 sep (Reuters) - Broadway vuelve a la acción este mes tras un cierre sin precedentes de 18 meses, con la esperanza que los estadounidenses hayan echado de menos el teatro en vivo tanto como los actores y productores.

Una promoción en video conmovedora de Oprah Winfrey, un especial de televisión, entradas reembolsables y una semana de presentaciones al aire libre en Times Square, Nueva York, serán los puntos fuertes de los 18 musicales y cinco obras de teatro que se estrenarán en las próximas semanas.

"Creo que al público se le cae la baba por volver al entretenimiento en vivo", dijo Ken Davenport, productor de "Kinky Boots" y "Once on This Island".

"Una de las mejores cosas que hizo Broadway en los últimos 18 meses fue no intentar volver demasiado pronto. Esa política nos ha venido muy bien para asegurarnos de que los clientes confiaran en que cuando volviéramos, lo haríamos para siempre", dijo Davenport.

Los protocolos acordados con los sindicatos, los productores y las autoridades de la ciudad de Nueva York estipulan que los actores, el público, los músicos y el personal tras bastidores deben vacunarse contra el coronavirus y el público debe llevar mascarillas, pero el aforo de las salas no está limitado.

El teatro londinense, por el contrario, regresó a principios de año a trompicones, con cierres, cambios en las reglas de cuarentena y capacidad limitada en las salas.

Las entradas para Broadway se están vendiendo bien hasta septiembre, según los sitios web de espectáculos, pero los meses siguientes podrían ser una prueba dada la tenacidad de la variante Delta y la ausencia de la mayoría de los turistas.

Los turistas internacionales representaron alrededor del 19% de las ventas de entradas de Broadway en 2019, según la Broadway League. En total se vendieron más de 14 millones de entradas, lo que convierte al teatro en una de las mayores atracciones de la ciudad de Nueva York.

"Me anima que tan pronto como los espectáculos anunciaron (las fechas de apertura), la gente empezó a comprar entradas. Eso me da la esperanza de que el apetito sigue estando ahí para reunirse en la oscuridad y contar historias", dijo Lin-Manuel Miranda, creador del premiado musical "Hamilton".

Unos 16 espectáculos de Broadway estrenarán en septiembre, muchos de los cuales son musicales u obras de teatro que regresan luego de años en cartelera antes del cierre. (Reporte de Jill Serjeant en Los Ángeles y Alicia Powell en Nueva York; reporte adicional de Rollo Ross; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

