Sube la aprobación de Sheinbaum en México tras operativo contra el narco más buscado

La aprobación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subió tras el operativo en el que murió Nemesio "El Mencho" Oseguera, el narcotraficante más buscado de los últimos tiempos, indica una encuesta publicada este viernes por el diario El País

La mandataria izquierdista registró una aprobación del 75% a inicios de marzo, según este sondeo del gabinete Enkoll, realizado tras el operativo militar del 22 de febrero para detener al líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Tras la muerte de Oseguera, miembros del cártel realizaron bloqueos en carreteras e incendiaron comercios en 20 de los 32 estados del país

Según el sondeo, el 81% de los encuestados consideró que el operativo dispuesto por el gobierno fue "muy bueno"

Este dato representa una mejora después de que los muy altos niveles de aprobación de Sheinbaum bajaran ligeramente desde mediados del año pasado. La última medición antes de esta encuesta, realizada en diciembre pasado, colocaba su aprobación en el 74%

Pese a esto, la inseguridad y el narcotráfico siguen siendo el principal problema de México para el 48% de los encuestados, muy por encima de las cuestiones económicas (16%) y la corrupción (14%)

"Vamos a seguir trabajando", dijo Sheinbaum en rueda de prensa el viernes ante una pregunta relativa a los resultados de esta encuesta, que incluyó 1210 entrevistas realizadas entre el 27 y el 28 de febrero