Suben a 15 los guerrilleros del ELN abatidos por el Ejército colombiano en frontera con Venezuela

Militares colombianos abatieron al menos a 15 rebeldes de la guerrilla ELN en medio de una ofensiva contra el narcotráfico pactada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, según un nuevo balance del Ejército informado a la AFP el jueves.

El ataque se realizó en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, tras el primer encuentro en la Casa Blanca entre Petro y Trump en el que se comprometieron a enfrentar conjuntamente a las guerrillas y los carteles de la droga.

El Ejército había informado el miércoles un saldo inicial de siete muertos. Pero las Fuerzas Militares aseguran que por información de inteligencia conocen sobre al menos ocho abatidos más y varios heridos.