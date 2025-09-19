Suben a 22 los fallecidos por explosión de camión cisterna de gas en México

CIUDAD DE MÉXICO, 19 sep - El número de fallecidos por una explosión la semana pasada de un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) en una populosa zona de Ciudad de México subió a 22, dijo la Secretaría de Salud capitalina.

Las víctimas se han ido incrementando desde el miércoles de la semana pasada, cuando el camión explotó mientras transitaba por una concurrida arteria de Iztapalapa, la alcaldía más poblada de la capital mexicana y la segunda del país.

"Informamos sobre el incidente en Iztapalapa, confirmando que se mantienen 25 personas hospitalizadas, 37 personas ya fueron dadas de alta y 22 personas han fallecido, lamentablemente", dijo la Secretaría de Salud de Ciudad de México la noche del jueves.

Entre los heridos está una niña de dos años que fue trasladada la semana pasada a un hospital en la ciudad estadounidense Galveston, en Texas.

El miércoles de la semana pasada, un camión cisterna que transportaba unos 50.000 litros de GLP explotó tras volcarse e impactar con unos muros de contención. El choque generó una fractura desde donde se fugó el gas, lo que, posteriormente, desató una gran explosión y un incendio que alcanzó a una treintena de vehículos.

Las primeras investigaciones de las autoridades capitalinas apuntan a que el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor del camión -quien falleció a medidos de la semana- provocaron la volcadura. (Reporte de Diego Oré)