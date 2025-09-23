Suben a 29 los muertos por explosión de camión cisterna hace dos semanas en Ciudad de México
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Autoridades sanitarias de Ciudad de México elevaron el lunes a 29 los fallecidos por la explosión de un camión que transportaba gas al este de la capital el 10 de septiembre e indicaron en sus redes sociales que todavía 16 personas de casi el centenar que resultaron heridas siguen hospitalizadas.
El incidente, uno de los más graves de este tipo ocurrido en la capital mexicana, está todavía bajo investigación, pero la fiscalía local adelantó la semana pasada que todo apunta a que el camión “perdió el control” al entrar en una curva a exceso de velocidad e impactó contra varios muros de una autopista a su paso bajo un puente. El conductor falleció.
Las autoridades siguen investigando a la empresa del camión que, tras volcarse, desató una gran explosión y un incendio que alcanzó una treintena de vehículos.
El mortal accidente atrajo nuevamente la atención sobre los miles de camiones que recorren México diariamente transportando gas licuado, del que dependen la mayoría de los hogares y negocios para cocinar y calentar agua.
En ese sentido, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que se definirán nuevas normas de seguridad para el transporte de combustible.
Otras noticias de Accidente de tránsito
- 1
Al costado de las vías: la zona residencial entre dos barrios porteños que crece con proyectos gourmet
- 2
Estructura centenaria: continúan los intentos del gobierno porteño por demoler el histórico puente Soler-Ciudad de La Paz
- 3
Scratch Gate: Apple ya tiene un dolor de cabeza con el iPhone 17
- 4
“Hacer lo que sea necesario”: las tres maneras con las que EE.UU. podría ayudar con dólares a la Argentina