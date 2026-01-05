Suben a 31 los muertos en naufragio de un barco de migrantes frente a Gambia

Al menos 31 migrantes murieron en el naufragio, frente a las costas de Gambia el 1 de enero, de un barco que iba rumbo a Europa, y "muchos otros desaparecieron y probablemente murieron", anunció este lunes el gobierno.

El barco zarpó el 31 de diciembre por la noche con más de 200 personas a bordo. Un balance anterior daba cuenta de 7 muertos.

El presidente de Gambia, Adama Barrow, subrayó el viernes que su país estaba "en duelo" por esta tragedia.

"Quince cuerpos fueron hallados en Gambia y 16 en Senegal, muchos otros desaparecieron y están probablemente muertos", indicó el gobierno, que precisó que 102 personas fueron rescatadas, de las que 23 siguen hospitalizadas.

Según el gobierno, se abrió una investigación para averiguar "quien es responsable de los acontecimientos que condujeron a esta catástrofe".

Alertada por una llamada de auxilio, la marina nacional gambiana lanzó hacia la 01H00 del jueves 1 de enero una operación de búsqueda y rescate, en la que participaron varios buques de la marina y un barco pesquero que acudió en apoyo, según el comunicado.

La embarcación siniestrada fue encontrada encallada en un banco de arena.

Miles de personas originarias de África Occidental intentan desde hace años migrar de forma clandestina desde las costas de sus países tomando la peligrosa ruta atlántica hacia Europa, principalmente a través del archipiélago español de las Canarias, a bordo de embarcaciones sobrecargadas y a menudo precarias.

Miles de personas han muerto en los últimos años intentando llegar así a Europa.