Suben a 33 los muertos en los ataques israelíes más letales en Gaza desde inicio de alto el fuego

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Dos ataques israelíes sobre Jan Yunis, una ciudad del sur de Gaza, se cobraron la vida de cinco personas a primera hora del jueves, según funcionarios hospitalarios, lo que elevó a 33 el número de fallecidos en ataques aéreos en un período de unas 12 horas. La ofensiva es una de las más letales desde que el 10 de octubre entró en vigor un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

La renovada escalada se produjo después de que Israel reportó que sus soldados habían sido atacados en Jan Yunis el miércoles. El incidente no causó bajas y el ejército respondió con ataques, añadió.

Funcionarios del hospital Nasser en Jan Yunis dijeron que recibieron 17 cadáveres, incluyendo los de cinco mujeres y cinco niños, tras cuatro ataques aéreos israelíes contra tiendas de campaña que albergaban a desplazados.

En la Ciudad de Gaza, 16 personas, incluyendo siete menores y tres mujeres, fallecieron en dos ataques aéreos sobre un edificio, indicaron funcionarios del hospital Al-Shifa, en la parte norte de la urbe, a donde se llevaron los cuerpos.

Hamás calificó los ataques israelíes de “masacre impactante”. En un comunicado, el grupo insurgente negó haber disparado contra las tropas.

Alto el fuego, de nuevo bajo presión

Funcionarios del centro explicaron que los cuerpos procedían de ambos lados de una línea establecida en el alto el fuego del mes pasado. Esa marca divide el sitiado enclave palestino en dos, con la zona fronteriza bajo control militar israelí, mientras que la zona más allá de la línea está pensada como zona de seguridad.

Israel ha reducido sus ataques desde la entrada en vigor del pacto, explicó el Ministerio de Salud de Gaza, aunque no han cesado por completo.

El ministerio, en cuyo conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes, reportó más de 300 fallecidos desde el comienzo de la tregua, un promedio de más de siete personas al día. Cada tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de incumplir los términos del acuerdo, que incluyen el aumento de la ayuda que entra en la Franja y la devolución de rehenes —vivos o muertos— a Israel.

Las últimas muertes se suman a las más de 69.000 registradas desde el inicio de la masiva ofensiva terrestre y aérea de Israel hace más de dos años, luego de que insurgentes encabezados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron alrededor de 1.200 más, en su mayoría civiles, en su ataque. El Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados que la ONU y muchos expertos independientes consideran como una estimación fiable.

Israel ataca a Hezbollah en Líbano

El operativo en Gaza coincidió con una serie de ataques aéreos de Israel sobre el sur de Líbano el miércoles, contra lo que el ejército identificó como sitios que pertenecían al grupo político-paramilitar Hezbollah, como instalaciones de almacenamiento de armas. Un día antes, un ataque aéreo israelí causó 13 muertos en el campo de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh, la más letal de sus acciones en el país desde la entrada en vigor su alto el fuego hace un año.

De acuerdo con el ejército, Hezbollah estaba trabajando para restablecerse y reconstruir su capacidad en el sur de Líbano, pero no aportó evidencias. Los polvorines estaban entre la población civil y violaban lo pactado Israel y Líbano, agregó. Israel acordó un alto el fuego y se retiró del sur de Líbano el año pasado, mientras Beirut se comprometió a sofocar la actividad de Hezbollah en la zona.

Antes el miércoles, un ataque aéreo israelí contra un auto en Tiri, una localidad del sur de Líbano, se cobró la vida de una persona y dejó 11 heridos, incluidos estudiantes que pasaban en autobús, reportó el Ministerio de Salud libanés y la prensa estatal. La estatal Agencia Nacional de Noticias dijo que el bus escolar pasaba cerca del automóvil que fue alcanzado.

Más tarde, el ejército israelí dijo que mató a un miembro de Hezbollah en el ataque con drones.

Nuevo asentamiento israelí cerca de Belén

Por otra parte, colonos israelíes habrían establecido un nuevo asentamiento cerca de Belén, en Gush Etzion, durante la noche. El presidente del Consejo de Etzion, Yaron Rosenthal, celebró la construcción, calificándola como el “regreso israelí a la ciudad de nuestra matriarca Raquel, del Rey David”.

La nueva comunidad “fortalecería la conexión entre la parte oriental” de Etzion y Jerusalén, apuntó Rosenthal.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza —los tres territorios que los palestinos para un futuro Estado— en la guerra de los Seis Días de 1967. En Cisjordania viven más de 500.000 judíos, la mayoría en asentamientos autorizados, además de más de 200.000 que residen en la disputada Jerusalén Este, reclamada como parte de su capital.

El presidente de Israel y altos funcionarios militares criticaron la creciente ola de violencia de los colonos contra la población cisjordana.

El gobierno de Israel está dominado ultraderechistas que defienden a los colonos, como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien formula la política de asentamientos, y el ministro del gabinete, Itamar Ben-Gvir, quien supervisa la fuerza policial de la nación.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.