Suben a 72 los muertos por terremoto en Filipinas mientras sobrevivientes relatan la tragedia

BOGO, Filipinas (AP) — Cuando los bomberos sacaron el cuerpo de su hijo de cuatro años en una bolsa de un hotel barato que se derrumbó en un sismo de magnitud 6,9 que remeció el centro de Filipinas, Isagani Gelig se inclinó y acarició suavemente la bolsa negra durante varios minutos, tratando de sentir por última vez los restos de su hijo en su interior.

A continuación, sacaron una bolsa con los restos mortales de su esposa, la recepcionista de la casa de huéspedes Condor. Ella trabajaba allí por la noche mientras cuidaba de su hijo, John. Un rescatista le entregó un celular encontrado junto al cuerpo y él asintió confirmando que era suyo.

Gelig y su familia la habían llamado desesperadamente después de que el potente terremoto sacudiera la ciudad de Bogo, en la provincia de Cebú, el martes por la noche, pero ella nunca contestó.

“Recorrí los escombros y no dejé de llamarlos”, contó Gelig a The Associated Press junto a las ruinas del alojamiento, donde él y los rescatistas descubrieron sus restos atrapados juntos en los escombros del primer piso.

La cifra de víctimas mortales por el temblor subió a al menos 72 personas el jueves, con casi 300 heridos. Funcionarios de emergencias señalaron que no ha habido reportes adicionales de desaparecidos. Más de 170.000 personas se vieron afectadas, incluidas muchas que se han negado a regresar a sus casas porque estaban traumatizadas y temen posibles réplicas.

El terremoto dañó o destruyó 87 edificios y casi 600 casas en Bogo, una ciudad costera relativamente nueva de unos 90.000 habitantes, y en pueblos cercanos. Puentes y carreteras de concreto sufrieron daños, y un puerto en Bogo se vino abajo.

El sismo fue provocado alrededor de las diez de la noche por una falla submarina poco profunda que, según los sismólogos filipinos, no se había movido en al menos 400 años.

El presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., voló a Bogo el jueves para evaluar los daños y ofrecer ayuda y apoyo a los sobrevivientes, al tiempo que lamentaba las pérdidas con las familias de las víctimas. Hace apenas unos días, el mandatario había visitado el centro del país tras el paso de una potente tormenta que causó al menos 37 muertos y afectó a más de medio millón de personas, también en Cebú.

Países ofrecen condolencias y apoyo

Estados Unidos, un aliado de tratado de larga data de Filipinas, ofreció su ayuda tras el sismo. Otras naciones como China y Japón expresaron sus condolencias.

“Japón siempre está al lado de Filipinas para superar estos momentos de dificultades”, señaló su primer ministro, Shigeru Ishiba, en un mensaje a Marcos.

Filipinas, uno de los países más propensos a sufrir desastres naturales, suele registrar terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano.

El archipiélago también es azotado por alrededor de 20 tifones y tormentas cada año, lo que convierte la respuesta a los desastres en una tarea de las labores más importante del gobierno y los grupos de voluntarios.

Víctimas y sobrevivientes comparten historias desgarradoras

Poco después de que el terremoto devastara Bogo, la Cruz Roja intentó contactar con uno de sus voluntarios a tiempo completo que vivía en la ciudad.

Ian Ho, de 49 años, era un socorrista altamente capacitado. Al no responder, se movilizó a un equipo de la Cruz Roja. Su casa se había derrumbado y fue encontrado dentro, sepultado bajo los escombros mientras abrazaba a su hijo de 14 años, que resultó herido. El adolescente sobrevivió, dijo la secretaria general de la Cruz Roja, Gwendolyn Pang.

“Eligió ser el escudo de su hijo”, afirmó Pang. “Este es el tipo de personas con las que contamos, con un instinto innato para ayudar a otras personas. En este caso, la última persona a la que salvó fue a su hijo”.

Mientras la mayoría estaba en casa cuando se produjo el terremoto, Bryan Sinangote estaba viendo un partido de baloncesto con menos de 100 espectadores en el pueblo de San Remigio, justo a las afueras de Bogo. Todos se quedaron paralizados. Cuando las sacudidas se volvieron más intensas, salieron corriendo del gimnasio presas del pánico, contó el conductor de 49 años.

El techo del recinto se vino abajo y mató a tres miembros de la guardia costera y a un bombero. Sinangote dijo que intentó rodar para alejarse, pero quedó parcialmente atrapado. Fue liberado más tarde por guardacostas y tratado por heridas en el rostro y el brazo.

No fue su primer encuentro con la muerte. Recordó cómo el tifón Haiyan, uno de los ciclones tropicales más potentes de la historia, destruyó su casa en San Remigio en 2013. Haiyan dejó más de 7300 fallecidos o desaparecidas, arrasó pueblos enteros e hizo que barcos encallaran y chocaran contra casas en el centro de Filipinas.

"Es desgarrador escuchar lo que le pasó a la ciudad de Bogo", afirmó Sinangote, agregando que los filipinos no tienen otra opción que aprender a convivir con las catástrofes. "Después de que el tifón Haiyan destruyese mi casa, la reconstruí en un año. Solo tenemos que estar preparados para cualquier cosa".

Jim Gomez en Manila, Filipinas, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.