Suben a niveles de prepandemia las quejas por presuntas negligencias sanitarias en 2021, superando las 13.000

La Asociaci√≥n del Defensor del Paciente, que ha presentado este lunes su Memoria anual de presuntas negligencias m√©dico-sanitarias, ha recibido en 2021 un total de 13.156 casos denuncias relacionadas a la sanidad p√ļblica y privada, 2.647 m√°s que el a√Īo anterior (un 20%), pero ligeramente inferior a los 13.454 casos que se dieron en 2019, a√Īo anterior a la pandemia.

Algo parecido ocurre con los datos de negligencias que acabaron en fallecimiento, en total en 2021 se han registrado 628 reclamaciones con resultado de muerte, supone 100 m√°s que en 2020, pero 129 menos que en el a√Īo anterior a la llegada de la Covid-19.

Para Carmen Flores, presidenta de la asociaci√≥n, estos datos "hablan por s√≠ solos" ya que, de 2020 a 2021, "se han incrementado en m√°s de un 20%", no obstante se observan cifras muy similares a las de hace una d√©cada, all√° por 2011, a√Īo en el que se dieron las cifras m√°s bajas de toda la serie expuesta en este informe.

"La excusa del covid-19 ya no cuela puesto que el sistema sanitario sigue sin ser id√≠lico por la falta de recursos personales y materiales. La pandemia ha dejado al descubierto las verg√ľenzas del sistema nacional sanitario. Nuestra sanidad no da para m√°s debido a que la inversi√≥n no es la adecuada. La sanidad espa√Īola contin√ļa con su car√°cter abnegado", advierte ante posibles excusas de las diferentes administraciones a estos malos datos.

Empezando por los fallecimientos tras una mala praxis m√©dica, La Asociaci√≥n el Defensor del Paciente se√Īala que la causa principal ha sido al error de diagn√≥stico y la p√©rdida de oportunidad terap√©utica. Le siguen: intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atenci√≥n deficiente, infecciones hospitalarias, retrasos en ambulancias, etc.

El informen ha identificado 34 fallecidos tras avisar al 112. En estos casos, o bien no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital, o la respuesta fue tardía con más de una hora de retraso desde la llamada de asistencia.

Asimismo, tienen constancia de que 38 pacientes fallecieron por infecci√≥n hospitalaria debido a que el hospital no cumpli√≥ las medidas de asepsia necesarias. Aunque, advierte de que este n√ļmero es √≠nfimo con respecto al real, "ya que en Espa√Īa al a√Īo fallecen m√°s personas por infecciones hospitalarias que por accidentes de tr√°fico".

Por otro lado, por un resultado insatisfactorio en cirug√≠a pl√°stica, reparadora y est√©tica, la Asociaci√≥n ha recibido 298 denuncias; una cifra ligeramente superior en comparaci√≥n con el a√Īo pasado, lo que significa que con la pandemia las personas se han sometido m√°s a este tipo de intervenciones.

Asimismo, el informe se√Īala que 122 beb√©s nacieron con alguna discapacidad, lo que supone 25 casos m√°s respecto al a√Īo anterior, relacionados con partos llevados de forma inadecuada o con f√≥rceps, causando secuelas como sufrimiento fetal, par√°lisis cerebral o braquial, etc. Aqu√≠, el informe denuncia la falta de informaci√≥n en numerosos casos por parte de los ginec√≥logos sobre las malformaciones del feto.

Adem√°s, constan 105 casos de estado de discapacidad en pacientes despu√©s de intervenci√≥n quir√ļrgica, quedando en estado de tetraplejia o paraplejia; este dato supone 23 casos m√°s contabilizados compar√°ndolo con 2020. Y, otro dato llamativo, son los 85 casos de afectadas por depilaci√≥n l√°ser; un dato a tener en cuenta, ya que esta t√©cnica est√° incrementado su pr√°ctica dentro de las cadenas de est√©tica.

Asimismo pese a que parece incompresible por el control que existen en las donaciones y transfusiones de sangre, ha recibido 28 casos de contagiados por hepatitis C (3 menos que en 2020), la mayoría por trasfusiones de sangre en intervenciones. Y, finalmente, 210 personas denunciaron a la Asociación haber sido dadas de alta sin estar en condiciones óptimas de poder ir a trabajar.

Las listas de espera, copan las reclamaciones

El mayor n√ļmero de reclamaciones se da por las listas de espera, le sigue las intervenciones sanitarias en Cirug√≠a General; Urgencias; Traumatolog√≠a; Ginecolog√≠a y Obstetricia y Odontolog√≠a y maxilofacial. El s√©ptimo puesto lo ocupa el transporte sanitario y Ambulancias (112 y 061), seguido de Cardiolog√≠a, Oncolog√≠a y Anestesia y reanimaci√≥n.

Respecto las reclamaciones por los servicios de Urgencias, el Hospital de La Paz de Madrid vuelve a ser el peor parado, aunque hace hincapi√© en la "ca√≥tica" situaci√≥n del Complexo Hospitalario Universitario de A Coru√Īa (CHUAC), seguido del Complejo Hospitalario Universitario Insular en Las Palmas de Gran Canaria y el Hospital Virgen de la Salud en Toledo, de los que destaca una "gesti√≥n deficiente".

Le sigue en quinto lugar el Hospital Universitari Son Espases en Palma de Mallorca; el Complejo Hospitalario Regional Virgen del Roc√≠o en Sevilla; el Hospital General Universitari de Valencia; el Hospital Universitario Miguel Servet en Zaragoza; el Hospital Universitari Vall d'Hebron en Barcelona y cierra el ranking el Hospital General Universitario Gregorio Mara√Ī√≥n de Madrid.

Madrid, andaluc√≠a y catalu√Īa, encabezan las reclamaciones

Por comunidades aut√≥nomas encabeza la lista de reclamaciones la Comunidad de Madrid con 3.226 casos, de los cuales 161 con resultado de muerte, aunque hay que tener en cuenta que es la m√°s denunciada porque es la regi√≥n que m√°s intervenciones quir√ļrgicas realiza a lo largo del a√Īo. Con respecto a 2020 la subida de reclamaciones supone un 23%.

Andaluc√≠a es la segunda m√°s denunciada con 2.420 casos, aumentando en un total de 417 asuntos. Esto supone una subida del 17% en relaci√≥n con el curso anterior. Cabe puntualizar que, de la suma, 82 han sido con resultado de fallecimiento. La tercera comunidad m√°s denunciadas es Catalu√Īa con 1.704 casos, de los cuales 70 han sido muertes; y una subida del 15% de reclamaciones con respecto a 2020.

Como de costumbre en el ranking la Comunidad Valenciana se sit√ļa en cuarto lugar con 1.009 casos, de los cuales 47 han sido con consecuencia de fallecimiento. Con respecto a 2020 los las reclamaciones suponen una subida de un 12%; Galicia se establece como la quinta comunidad m√°s denunciada con 709 casos, de los cuales 44 han sido con resultado de muerte. Con respecto a 2020 los asuntos han aumentado, de forma ostensible, en un total de 199 lo que supone una subida del 28%.

La sexta comunidad más denunciada es Castilla y León con 702 casos, de los cuales 39 han sido muertes. Las denuncias han aumentado en un total de 190 lo que supone una subida del 27%; le sigue Castilla-La Mancha con 692 casos, un total de 186 reclamaciones más respecto a 2021, y el mismo porcentaje de subida que la anterior (27%) y 40 fallecidos por negligencia.

Murcia se sit√ļa en mitad de la tabla con 545 casos, de los cuales 32 han sido con resultado de muerte. Esto significa un 25% de subida, es decir, 137reclamaciones m√°s que en 2021; el Pa√≠s Vasco se posiciona en la zona templada con 410 casos, de los cuales 30 han sido con consecuencia de fallecimiento; en total 93 m√°s que en 2020 (22%); Arag√≥n es la d√©cima comunidad m√°s denunciada con 358 casos, de los cuales 23 han sido muertes; ha aumentado un total de 91 lo que supone una subida del 25%.

Le sigue Canarias que aglutina 303 casos, de los cuales 18 han sido muertes; ha habido 50 denuncias m√°s (16%); Extremadura ha recibido 283 quejas, de los cuales 18 con resultado de muerte; han sido 34 casos m√°s; Las denuncias suben un 12%; Baleares recibi√≥ 201 quejas, de las cuales tan solo 4 han sido con resultado de defunci√≥n; hace un a√Īo fueron 26 denuncias menos (13%); Cantabria sube un 17% con 196 casos (34 m√°s que hace un a√Īo), 6 de ellos fallecidos y cierra Navarra con una subida del 12% con 92 denuncias (11 m√°s que en 2020) y apenas 3 son por fallecimiento. Las Ciudades Aut√≥nomas terminan el a√Īo sin muertes por negligencia, con 7 denuncias Ceuta y 3 Melilla.